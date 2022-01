Le dernier rapport d’Oxfam sur les inégalités est interpellant: avec la pandémie de Covid-19, la fortune des dix hommes les plus riches du monde a doublé

1. Récupérer les richesses extrêmes

"Par exemple, un impôt exceptionnel de 99% sur les richesses amassées pendant la pandémie de COVID-19 par les 10 hommes les plus riches au monde permettrait à lui seul de lever 812 milliards de dollars […] Ces efforts doivent s’accompagner d’autres mesures fiscales, comme l’affectation par les pays riches d’une part conséquente de leurs 400 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux du FMI aux économies vulnérables, sans endettement ni conditionnalité."

2. Réorienter cette richesse

"La pandémie doit déboucher sur des soins de santé universels de qualité, financés et dispensés par les pouvoirs publics […] Les gouvernements des pays riches doivent financer entièrement l’adaptation au changement climatique et soutenir les mécanismes de pertes et préjudices nécessaires pour surmonter la crise climatique et créer un monde sans énergie fossile."

3. Changer les règles et les rapports de force

"Il s’agit entre autres d’abolir les lois sexistes, notamment celles qui empêchent légalement près de 3 milliards de femmes de jouir des mêmes opportunités d’emplois que les hommes. Cela implique également d’abroger les lois qui sapent les droits des travailleurs et des travailleuses à se syndiquer et à faire grève, et de définir des normes juridiques pour les protéger. Il conviendra par ailleurs de s’attaquer aux monopoles et de limiter la concentration du marché, tout en levant les obstacles à la représentation des femmes, des groupes racisés et de la classe ouvrière. Les femmes ne représentent toujours que 25,5% des parlementaires dans le monde."

"La priorité absolue est de mettre fin à la pandémie. Pour ce faire, les gouvernements doivent lever les monopoles détenus sur les vaccins et les technologies."