Notre album photo des bébés 2021: les prénoms les plus donnés sont…

Noah Batardy, fils de Stéphane Batardy et Melody Vanwoonsel né le 8 septembre, porte le seul prénom à plusieurs orthographes parmi les plus représentés. -

Vous avez été près de 2400 à nous envoyer les photos de vos nouveau-nés pour qu’ils affichent leur adorable frimousse dans notre journal. Voici ce qu’on découvre en regardant les prénoms de vos bambins.

Ce mardi 18 janvier 2022, vous découvrirez 2394 petits nez, autant de bouche en cœur et de paires d’yeux dans l’album des bébés 2021, un supplément gratuit à retrouver dans votre journal L’Avenir.

Des nouveau-nés qui ont montré pour la première fois leur joli petit minois en 2021 et qui font aujourd’hui la Une de notre journal. Ils viennent des quatre coins de la Belgique et même d’ailleurs puisque nous enregistrons des naissances de France, d’Estonie ou encore du Sénégal.

Les photos de petites filles sont au nombre de 1124, pour 1270 clichés de garçons.

Les prénoms féminins les plus représentés cette année sont: Louise (25) qui passe de la seconde à la première place, Julia (21) qui remonte de la 4e à la deuxième position, Emma et Jade (20) complètent le podium.

Tandis que côté garçons, les prénoms les plus portés sont Arthur (26) qui passe de la 4e à la 1re place, Jules (24) qui recule d’une place, Hugo et Achille (21) sont à égalité en 3e place.

Les patronymes les plus représentés sont Renard (10), Martin (9) qui passe de la 4e à la 1re place, Guillaume, Lambert, Michel et Thiry (7), Dubois, Evrard et Gillet (6).

Seuls deux enfants partagent la même identité: deux petites filles nommées Jade Gillet, nées pour l’une le 8 juillet à Beauraing et l’autre, le 12 juillet à Saint-Hubert.

En dehors des personnes n’ayant pas renseigné de lien de parenté, 1676 photos nous ont été transmises par une maman, contre 423 par un papa. Les grands-mères ont envoyé 138 photos, contre 71 pour les grands-pères. Suivent les tantes (32), les marraines (20), les parrains et les oncles (4), 2 tuteurs légaux, 1 beau-père et 1 cousin.