Ecaussinnes: l’opposition reproche à la majorité l’absence d’un programme de mi-mandat

Bien que la Commune doive présenter son Programme Stratégique Transversal, la réalité est un peu plus nuancée.

Depuis la législature 2018-2024, chaque commune, province et CPAS de Wallonie doit produire un Programme Stratégique Transversal (ou PST). Cet outil reprend l’ensemble des objectifs que s’est fixé le Collège communal (ou le Conseil de l’action sociale pour le CPAS).

"En début de mandature, chaque majorité doit présenter sa déclaration de politique générale. C’est en quelque sorte la feuille de route des projets pour les six années à venir", explique Sébastien Deschamps, Conseiller communal et chef de file de l’opposition. "Elle doit également présenter un Programme Stratégique Transversal, ce qui est la mise en pratique concrète de la déclaration politique générale de la majorité".

Le PST reprend donc, de manière pragmatique, l’ensemble des objectifs communaux selon les moyens humains et financiers dont la Commune dispose. Il traduit de manière concrète les mesures visées par la Ville.

"Il est prévu une évaluation à mi-mandat. L’actuelle majorité a été installée le 3 décembre 2018. En principe, cette évaluation du Programme Stratégique Transversal aurait dû être évaluée le 3 décembre 2021. Nous voici à la mi-janvier et nous ne voyons toujours rien venir. Le décret est très clair, une évaluation doit être faite à mi-mandat et ici ce n’est pas le cas. La majorité actuelle est en défaut vu qu’elle ne respecte pas le cadre légal", explique Sébastien Deschamps.

Le décret du 19 juillet 2018 intégrant le Programme Stratégique Transversal dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, stipule effectivement que celui-ci doit être soumis à une évaluation. Néanmoins, cette évaluation peut se faire au minimum à la mi-législature et ensuite à la fin de celle-ci. Ce qui implique que ledit programme peut-être présenté par la Commune à partir de la moitié de son mandat et non impérativement à la date de mi-mandat.

De son côté, le bourgmestre préfère attendre le prochain Conseil communal pour répondre à son principal opposant. "Monsieur Deschamps a déposé la question pour le prochain Conseil communal. Il aura donc sa réponse au conseil communal du 24 janvier!", rétorque Xavier Dupont.