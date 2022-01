Avis de recherche lancé pour un homme et un enfant disparus depuis 4 jours

Qui a vu Dave DE KOCK (34) et Dean VERBERCKMOES (4) ? Disparus à Saint-Nicolas le 12-01-2022. https://t.co/oytYxwPUvn pic.twitter.com/z1PKmiW4c2

La police fédérale belge et le parquet de Flandre-Orientale ont publié un avis de recherche ce dimanche pour un homme âgé de 34 ans et un garçon de 4 ans qui ont été vus pour la dernière fois à Saint-Nicolas mercredi. Ils ne se sont plus manifestés depuis lors.

Le parquet ne fournit pas davantage de détail sur cette disparition inquiétante.

L’homme et l’enfant ont été aperçus le 12 janvier à 10H30 pour la dernière fois dans cette localité de Flandre-Orientale.

Le trentenaire mesure environ 1m80 et est de corpulence normale. Il a les yeux verts, des cheveux blonds foncés courts et une barbe, selon la description de la police. Il se déplace à bord d’une Peugeot 206 grise immatriculée 2-ACR-250, précise l’avis de recherche avec photos à l’appui.

Quant au garçon, il mesure environ 1m02 et est de corpulence normale. Il a les yeux bruns et les cheveux bruns. Au moment de sa disparition, il portait une veste bleue foncée avec des rayures rouges.

Qui dispose d’information sur ces disparitions peut prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300 ou via le formulaire en ligne lié à l’avis de recherche.