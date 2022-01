Elsaute signe l’ancien pro Brandon Deville

Brandon Deville, actif cette saison à Hasselt, rejoint son frère Gary à Elsaute. C’est le deuxième transfert du club.

Gros coup réalisé par les Elsautois de Boris Dome. Dimanche soir, nous avons appris l’arrivée de Brandon Deville. Un nom qui n’est pas inconnu chez les Étoilés, puisqu’il s’agit du frère de Gary, actuellement dans le noyau.

Âgé de 28 ans, Brandon Deville est actif depuis trois ans à Hasselt. Formé à Wegnez, il était passé par le Standard, Anderlecht puis Ajaccio, en Ligue 1 française. Il avait ensuite été prêté six mois à Westerlo, avant de débarquer à Lommel, Seraing (à l’été 2016) puis, donc, Hasselt. Où il avait paraphé un contrat d’un an, dans un premier temps, au sein de ce club alors deuxième du dernier championnat de D2 Amateurs (néerlandophone). "La direction avait été claire en me disant que Seraing ne comptait plus sur moi. Je n’ai aucun regret et j’ai pour habitude de toujours garder le positif. J’ai joué pas mal de matches et j’ai emmagasiné de l’expérience", nous expliquait alors le médian offensif qui s’apprêtait à devenir papa.

Il s’agit de la deuxième arrivée officialisée du côté d’Elsaute en vue de la saison prochaine, après le retour acté de Cyrian Piette, de Ster-Francorchamps.