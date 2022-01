Tentative de meurtre dans le métro à Bruxelles: le suspect connu de la justice belge et française

L’homme arrêté pour avoir poussé une femme sur les rails alors qu’un métro était en approche est un Français de 23 ans.

Les images ont fait le tour du web: une dame a été poussée sur les rails du métro vendredi vers 19 h 45 dans la station Rogier à Bruxelles alors qu’une rame était en approche. Le suspect interpellé a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction.

L’homme a été inculpé pour tentative de meurtre. Le juge d’instruction a de plus désigné un expert psychiatre afin d’évaluer la santé mentale du suspect.

D’après RTL, il s’agit d’un jeune français de 23 ans connu de la justice en Belgique pour des vols à l’étalage et en France pour des faits de drogue.

La raison de sa présence et les motifs de son geste restent inconnus et suscitent l’incompréhension jusque dans sa propre famille.

"Nous ne comprenons vraiment pas ce qui lui est passé par la tête", a réagi un membre de sa famille au journal flamand Het Nieuwsblad. "Nous espérons que la femme est bien entourée et qu’elle ne souffrira d’aucune séquelle à long terme. Nous espérons que justice lui sera rendue."

La victime, âgée de 55 ans, souffre de blessures mineures et a rapidement pu quitter l’hôpital. Ses proches se sont exprimés via les réseaux sociaux et ont tenu à saluer le geste héroïque du chauffeur, qui a activé le freinage d’urgence à temps.

"Le conducteur a très bien réagi, mais il est quand même sous le choc et la personne également", expliquait vendredi soir une porte-parole de la Stib.