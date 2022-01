Rennes en passe 6 à Bordeaux, un assist pour Doku

Rennes, avec Jérémy Doku aligné pendant 86 minutes, s’est largement imposé 6-0 face à Bordeaux, ce dimanche, lors de la 21e journée du championnat de France.

Terrier (32e) et Bourigeaud (43e) ont donné un double avantage à Rennes en première période. Réduit à dix après le rouge de Sissokho (50e), Bordeaux sombrait complètement en seconde période. Rennes corsait l’addition grâce à Laborde (61e), servi par Doku, puis Truffert (69e) et Guirassy (89e et 90e+1) fixaient la marque à 6-0.

Rennes, qui restait sur trois défaites de rang, remonte au quatrième rang avec 34 points. Bordeaux est 17e et premier sauvé avec 17 points.

