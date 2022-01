Open d’Australie | Van Uytvanck, touchée au genou: "J’espère que j’aurai assez de tennis dans les jambes"

Alison Van Uytvanck (WTA 55) partira un peu dans l’inconnu lundi à Melbourne où elle participera pour la huitième fois à l’Open d’Australie.

La Grimbergeoise, 27 ans, a en effet confié dimanche à Belga avoir été tracassée par des douleurs au genou ces derniers jours alors qu’elle rencontrera, en deuxième match sur le court n°17, l’Espagnole Cristina Bucsa (WTA 154), 24 ans, issue des qualifications.

"Je sais que Greet (ndlr: Minnen) l’a déjà rencontrée à Nottingham, où Ann (ndlr: Devries, son coach) était également présente", a-t-elle expliqué. "Je pense que c’est une joueuse relativement solide, au tennis qui n’est pas typiquement espagnol. Elle a tout de même déjà remporté trois victoires en qualifications. Je devrai surtout me focaliser sur moi. J’ai été un peu ennuyée par mon genou, ce qui a fait que je n’ai pas pu m’entraîner comme je l’aurais souhaité ces derniers jours. J’espère dès lors que je serai suffisamment prête et que j’aurai assez de tennis dans les jambes pour disputer un bon match et franchir ce premier tour."

L’Open d’Australie n’a pas souvent souri à Alison Van Uytvanck, qui n’est parvenue à y gagner qu’un seul match, l’an dernier, contre la jeune Française Clara Burel. Et dans sa préparation, la N.2 belge n’a pas connu beaucoup de réussite non plus, avec une défaite au premier tour du tournoi WTA 250 de Melbourne et une autre en qualifications à Adélaïde.

"À Melbourne, je perds contre la future lauréate (ndlr: l’Américaine Amanda Anisimova), 7-5 au troisième set, après avoir disputé un bon match. Et puis à Adélaïde (ndlr: en qualifs), j’avais déjà des douleurs au genou", a-t-elle poursuivi. "C’est un départ difficile. Je n’avais peut-être pas hérité non plus des meilleurs tirages. Maintenant, j’ai très bien joué à Limoges fin de l’année dernière (ndlr: victoire du tournoi WTA 125, le 19 décembre). Je dois garder cela en tête et continuer sur cet élan."