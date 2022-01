Avec un grand Courtois mais sans Hazard, le Real s'offre le Barça et jouera la finale de la Supercoupe (2-3)

Les deux équipes ont dû aller jusqu'aux prolongations pour se départager.

Le Barça et le Real s'affrontaient ce mercredi soir en Arabie saoudite dans le cade des demi-finales de la Supercoupe d'Espagne.

Les Madrilènes l'ont emporté 2-3 au terme des prolongations, grâce à un but de Valverde.

Le Real était chaque fois parvenu à prendre les devants avant cela, via les inévitables Vinicius et Benzema, mais De Jong et Ansu Fati leur avaient à chaque fois répondu.

Au niveau des Diables, Thibaut Courtois a disputé toute la partie et a multiplié les grands arrêts. Par contre Eden Hazard s'est échauffé mais n'est jamais monté au jeu.