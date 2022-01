Le rallye de Wallonie sur deux jours, avec la citadelle le samedi soir

Après une annulation en 2020 et une édition 2021 très compliquée à mettre sur pied en raison de la crise sanitaire, l’Automobile Club de Namur a décidé de faire évoluer son épreuve en rencontrant les souhaits des participants et des associations locales impliquées dans l’organisation, mais aussi en tenant compte de l’avis du RACB et de son nouveau security manager. La 4e manche du championnat de Belgique retrouve sa date habituelle (1er mai) et se disputera sur deux jours, samedi et dimanche. Le rendez-vous habituel du vendredi soir disparaît donc, mais l’étape spéciale de la citadelle aura bien lieu le samedi, après les trois boucles de trois épreuves spéciales prévues en journée. Le dimanche, une boucle de trois autres épreuves chronométrées à parcourir à trois reprises sera au programme. Au total, vingt tronçons chronométrés sont donc prévus.

Les épreuves spéciales ne seront pas fondamentalement différentes des "classiques" de l’épreuve, à l’exception d’un tracé totalement nouveau. Rappelons que la 37e édition a eu lieu au mois d’octobre et que l’organisateur n’a donc "que" six mois pour préparer ce 38e Rallye de Wallonie.

Ces changements ont été décidés suite à de nombreux échanges d’idées avec les participants, mais également avec les co-organisateurs, indispensables à la survie de l’épreuve. D’autres sont aussi prévus. Ainsi les équipages ayant abandonné pourront repartir au départ du secteur suivant. Le tarif des engagements est également adapté sur trois niveaux (BRC, 2WD Trophy qui remplace le Criterium, Junior, coupes de promotion,…).

Le vendredi sera quant à lui réservé au contrôle technique et à la spéciale-test (shakedown).