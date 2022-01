Covid: une réunion prévue ce jeudi pour discuter du "baromètre" corona

Selon les explications du ministre-président flamand Jan Jambon mercredi au parlement flamand, le baromètre est déjà bien avancé pour les évènements avec public, dans le sport et la culture Photo News

Les ministres-présidents des entités fédérées et le Premier ministre Alexander De Croo se réuniront jeudi soir à propos du très attendu "baromètre" corona, a indiqué mercredi au parlement flamand le ministre-président de la Flandre Jan Jambon

Ce plan de gestion de crise, qui doit permettre davantage de prévisibilité des mesures à l’avenir, devrait être entériné en Comité de concertation la semaine prochaine, à une date encore non déterminée, si tout va bien. Un tel projet a en effet déjà échoué à plusieurs reprises ces derniers mois.

À l’issue du dernier " codeco ", le commissariat corona du gouvernement avait reçu pour tâche de le peaufiner, après qu’une ébauche avait été présentée par le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke à certains acteurs de la culture. Le commissaire corona Pedro Facon a déjà confirmé qu’il s’agit d’un baromètre à trois niveaux de pandémie, avec des codes couleur.

Un baromètre déjà «bien avancé»

Selon les explications du ministre-président flamand Jan Jambon mercredi au parlement flamand, le baromètre est déjà bien avancé pour les évènements avec public, dans le sport et la culture. "Nous avons insisté pour qu’il soit étendu à d’autres secteurs comme la jeunesse et l’horeca", précise-t-il. Les secteurs concernés ont été entendus et des propositions ont été transmises au commissariat corona, selon lui.

Le Premier ministre et les ministres-présidents se pencheront donc sans doute jeudi soir sur un "nouveau texte".

Jan Jambon indique aussi avoir demandé une implication accrue des entités fédérées dans le processus de mise en application du baromètre. "La proposition de texte allait fort dans le sens du centre de crise national et du gouvernement fédéral, tandis que beaucoup de secteurs relèvent de la compétence des communautés", pointe-t-il.