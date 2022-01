Les footballeurs sur le tapis rouge du Soulier d’or: toutes les photos de la soirée

On connaîtra le lauréat du 68e Soulier d’or ce mercredi 12 janvier 2022.

Qui succédera à Lior Refaelov? On le saura ce soir au terme d’un gala à Anvers Expo.

Le trophée récompense le meilleur joueur de l’année écoulée. Plusieurs noms se distinguent: Charles De Ketelaere (20 ans), grand artisan du titre du Club de Bruges et néo-Diable rouge; son coéquipier Noa Lang (22 ans); et Paul Onuachu (Genk), meilleur buteur la saison dernière avec 33 buts. Plusieurs outsiders également, notamment Undav et Vanzeir de l’Union Saint-Gilloise.

Le 6e Soulier d’or féminin sera également décerné avec Tessa Wullaert (Anderlecht) comme principale favorite pour succéder à Tine De Caigny.

En attendant, les joueurs sont arrivés à Anvers Expo, où ils ont posé devant les photographes.