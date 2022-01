Farid répond à votre question météo: encore de la fraîcheur la semaine prochaine?

La question du jour nous vient d’Anthony, de Seraing (Liège): "Salut Farid, j’apprécie ce temps sec pour pratiquer le vélo à l’extérieur. Penses-tu que le mois de janvier va continuer sur cette lancée? Merci d’avance!". Farid répond et donne son bulletin du jour.

Salut Anthony, j’ai plutôt de bonnes nouvelles pour toi après analyse des modèles. On attend donc une semaine assez calme avec des nuages bas parfois tenaces en plaine et du soleil sur le sud.

Une perturbation affaiblie pourra donner quelques gouttes ou un peu de neige dimanche soir et début de semaine prochaine.

Par la suite, toujours des conditions anticycloniques et calmes et donc pas de grandes pluies ni grand froid à attendre jusqu’à mercredi-jeudi prochain au moins. Pas mal pour la pratique du sport en extérieur surtout sur le sud au soleil. En effet, l’accumulation de polluants sera parfois importante sous la couverture nuageuse qui sera plus tenace en plaine.

Et ailleurs sur le pays?

Nous serons donc survolés par cette cellule de hautes pressions avec peu de mouvements dans les basses couches et une belle inversion (6°C à 1500 M d’altitude). Je crains pas mal de grisaille le matin sauf sur l’Ardenne et une bonne partie sud-est du pays déjà sous le soleil (brouillards dans les vallées). Ensuite, les éclaircies devraient gagner du terrain vers la botte du Hainaut et le sud Namur et toute la province de Liège.

En cours d’après-midi, le soleil grignotera encore du terrain vers le centre du pays mais ça sera plus laborieux surtout sur les Flandres, la capitale et le nord. Dans ces conditions, le mercure grimpera sur les hauteurs ardennaises avec 5 à 7°C sur les sommets avant une chute rapide avant 16H30, la neige ne devrait pas trop souffrir. Sous les nuages, on tournera plutôt entre 1 et 4°C et un vent faible.

En soirée, toujours pas mal de nuages bas bloqués sur l’ouest du pays et les Flandres et un ciel plus dégagé au plus on ira vers le sud avec des gelées!