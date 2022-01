Le débat sur l’obligation vaccinale arrive au Parlement

La Chambre entamera tout prochainement le débat sensible sur l’obligation vaccinale. En pesant le pour et le contre, avant d’éventuellement voter une loi.

La promesse d’un débat parlementaire sur l’opportunité d’instaurer ou non l’obligation vaccinale avait été formulée en fin d’année. Il sera bien entamé dans les prochains jours à la Chambre, comme le souhaitent les différents partis. Un débat public, donc, au sujet d’une question sensible, qui permettra aux formations politiques et aux députés de se forger une opinion, pour éventuellement trancher.

La conférence des présidents, chargée d’organiser les travaux de la Chambre, s’est entendue ce mercredi sur le modus operandi. Le travail parlementaire pourra être entamé après la réception d’un rapport du commissaire Corona, Pedro Facon, qui devrait arriver en fin de semaine. Il a demandé au Conseil supérieur de la santé, au Comité consultatif de bioéthique et à la Commission fédérale droits du patient de remettre un avis. Une fois ces rapports arrivés, le Parlement aura la main.

Les groupes politiques seront invités à remettre la liste d’experts ou d’organismes à auditionner, pour éclairer leur lanterne.

Les débats se dérouleront au sein de la commission Santé, assez logiquement. Cela se justifie d’autant plus, indique-t-on après de la présidente de la Chambre, Éliane Tillieux (PS), que les députés de cette commission ont aussi participé à la commission spéciale chargée d’évaluer la gestion de la crise sanitaire. En d’autres termes, ces mandataires-là bénéficient déjà d’une connaissance du sujet et des enjeux.

Il est probable que les auditions seront entamées la semaine prochaine ou la suivante, pour autant que les groupes politiques s’entendent sur les personnes à auditionner. La commission sera chargée de remettre un rapport. La suite du menu n’est pas arrêtée. Mais un débat politique suivra sans doute, possiblement lors d’une séance plénière consacrée à ce sujet.

Pour aboutir sur quoi, concrètement? Le Parlement pourrait émettre des recommandations ou une résolution. Ou alors, de manière moins timorée, voter une loi. Il faudra alors que l’un ou l’autre groupe politique émette une proposition, ou qu’une proposition de loi soit cosignée par les partis de la majorité par exemple.

Questions complexes

La question de l’instauration de l’obligation vaccinale sera abordée, avec les aspects pratiques que cela implique, mais aussi, le cas échéant, les sanctions à prévoir pour les contrevenants. D’autres formules visant à augmenter la couverture vaccinale sont éprouvées à l’étranger: pass vaccinal à la française, obligation à partir d’un certain âge à l’italienne ou à la grecque, obligation plus ferme à l’autrichienne, taxation des non-vaccinés telle qu’envisagée au Québec, etc. Différentes approches pourront donc être abordées au Parlement. Il faudra que les partis trouvent un terrain d’entente, après avoir évalué les arguments juridiques et scientifiques. Leur position a souvent évolué ces derniers mois.

Écolo a beaucoup insisté sur la nécessité d’un débat approfondi. Le PS préfère une vaccination obligatoire pour tous les adultes qu’une approche par secteurs. Le président du MR n’a jamais été un grand défenseur de l’obligation. Mais il est de coutume, chez les libéraux, de laisser les députés voter librement sur les sujets éthiques. Si un vote devait avoir lieu, il est probable que les députés MR bénéficieraient de cette liberté, confirme le chef de groupe Benoit Piedbœuf. Dans l’opposition, le président du cdH s’est déjà dit favorable à l’obligation, le PTB y étant hostile, tandis que DéFI n’exclut rien.

Les questionnements traversent aussi la classe politique flamande. L’Open Vld, a priori réticent, se dit ouvert au débat, tandis qu’on est davantage favorable à l’obligation chez Vooruit et au CD&V. La N-VA demande de la cohérence, plutôt qu’une obligation détournée.