Officiel: Gilles Dewaele rejoint le Standard, Nicolas Gavory a signé au Fortuna Düsseldorf

Les Rouches ont officialisé leur troisième transfert hivernal en attendant Emond. Dans le sens inverse, Gavory quitte la Belgique pour rejoindre l'Allemagne.

Les emplettes se poursuivent du côté de Sclessin où l'officialisation du retour de Renaud Emond devrait survenir ce mercredi ou jeudi au plus tard. Après Cafaro, Van Damme et donc bientôt Renaud Emond, le Standard continue son mercato et c'est du côté de Courtrai qu'il s'est tourné pour palier un manquement.

Luka Elsner désirait renforcer les backs, il a trouvé son bonheur dans son ancien effectif en la personne de Gilles Dewaele. Le Belge de 25 ans rejoint les Rouches.

Courtrai et le Standard se sont déjà mis d'accord rapidement à l'instar du joueur avec ses nouvelles couleurs. Cette saison, Dewaele est titulaire indiscutable au stade des Eperons d'or avec 18 matchs joués (pas de but ni d'assist). Son contrat courrait jusqu'en 2023 à Courtrai.

Le Standard a officialisé la nouvelle cet après-midi.

Gavory quitte le Standard

Au rayon des départs, la journée de mercredi a également été productive. Nicolas Gavory rejoint officiellement le Fortuna Düsseldorf, l'actuel 13e de la division 2 allemande.

Il était arrivé en provenance d'Utrecht à l'été 2019 pour 3 millions d'euros. Les Liégeois l'ont cédé pour 500.000 euros.