Les déchets stockés à Engis à la suite des inondations ont été évacués

Le site d’Engis, où avaient été stockée dans l’urgence une partie des déchets issus des inondations de juillet 2021, en est aujourd’hui débarrassé, a annoncé mercredi par communiqué de presse la Spaque, l’opérateur public spécialisé dans l’assainissement des sols pollués.

Au total, ce sont près de 36.000 tonnes de déchets qui ont été entreposées et évacuées en deux mois vers des centres de traitement et de valorisation.

Après les inondations de juillet 2021, ce site avait été réquisitionné pour recevoir temporairement une partie des déchets issus de la catastrophe. Le reste des détritus avait été amené sur le site du Wérihet à Wandre et sur l’autoroute inutilisée A601, qui avaient été saturés.

"La localisation du site a permis le transport de la quasi-totalité des déchets par voie fluviale vers les centres de traitement et de valorisation. Cette valorisation est toujours en cours aujourd’hui. On estime qu’au moins 26.000 tonnes de déchets feront l’objet d’une valorisation de type matière et le reste de type énergétique", précise ainsi la Spaque, qui rappelle que cette opération a été confiée à la société Aertssen-Bruco-Maes, pour un montant de 6,45 millions d’euros TVAC à la suite d’un marché public.

Durant toute la durée du chantier, des moyens ont été mis en œuvre afin d’en limiter l’impact sur le voisinage, comme des mesures pour éviter le départ d’incendies, la propagation de poussières, de volatils et d’odeurs ainsi que contre la prolifération de rongeurs, assure-t-elle encore.

