Orange confirme l’augmentation de ses tarifs: jusqu’à +5%

Pour justifier ces hausses, Orange avait notamment invoqué en novembre les tarifs de gros pour l’accès aux infrastructures câblées de Telenet et VOO. Photo News

L’opérateur télécoms augmente en janvier 2022 les prix de toute une série d’abonnements et de packs Internet, Internet et TV, etc. en Belgique.

Récemment mis à jour, le site web d’Orange Belgique affiche désormais les tarifs revus et corrigés à la hausse. Sont essentiellement touchés: les abonnements Internet en solo, les packs qui marient au minimum deux services télécoms (Internet, TV, mobile).

Piqûre de rappel, l’opérateur avait annoncé le 13 novembre 2021 sa décision d’augmenter ses prix en janvier 2022, avec entrée en vigueur le 17 janvier. À l’époque, l’ancien Mobistar avait évoqué des montants de 2€ et 3€ de plus par mois selon les formules. Au contraire de Proximus, qui a augmenté les prix de ses anciens packs le 1er janvier 2022, Orange n’avait pas publié en ligne un document détaillant chaque hausse.

Vitesse augmentée

La mise à jour du site permet désormais d’y voir nettement plus clair. Dans le pire des scénarios, votre abonnement Orange grimpe de 5%, à l’image de la connexion Home Internet (42€ par mois au lieu de 40€).

En guise de cadeau de consommation, la vitesse de la connexion Internet à la maison monte de 100 Mbps (mégabit par seconde) à 150 Mbps.

Découvrez ci-dessous les augmentations majeures.

Orange Love Duo

Internet à la maison, une carte SIM

Principe: + 2€ par mois, + 24€ par an.

Orange Love Duo Go Light. 46€ par mois au lieu de 44€. +4,54%.

Orange Love Duo Go Plus. 52€ par mois au lieu de 50€. +4%.

Orange Love Duo Go Intense. 57€ par mois au lieu de 55€. +3,63€.

Exception à la règle des 2€: Orange Love Duo Go Extreme. 66€ par mois au lieu de 65€. +1,53%.

Orange Love Trio (TV standard)

Internet à la maison, TV avec décodeur (jusqu’à 70 chaînes), une carte SIM.

Principe: + 3€ par mois, + 36€ par an.

Orange Love Trio Go Light. 62€ par mois au lieu de 59€. +5,08%.

Orange Love Trio Go Plus. 68€ par mois au lieu de 65€. +4,61%.

Orange Love Trio Go Intense. 73€ par mois au lieu de 70€. +4,28%.

Exception à la règle des 3€. Orange Love Trio Go Extreme. 82€ par mois au lieu de 80€. +2,5%.

Orange Love Trio (TV lite)

Internet à la maison, TV sans décodeur (jusqu’à 20 chaînes), une carte SIM.

Principe: + 2€ par mois, + 24€ par an.

Orange Love Trio TV Lite Go Light. 54,50€ par mois au lieu de 52,50€. +3,8%.

Orange Love Trio TV Lite Go Plus. 60,50€ par mois au lieu de 58,50€. +3,41%.

Orange Love Trio TV Lite Go Intense. 65,50€ par mois au lieu de 63,50€. +3,14%.

Exception à la règle des 2€. Orange Love Trio TV Lite Go Extreme. 74,50€ par mois au lieu de 73,50€. +1,36%.

Home Internet

Internet à la maison

42€ par mois au lieu de 40€. +5%