L'Américain John Textor (Crystal Palace) est le nouveau propriétaire du RWDM

Catherine Moureaux: "L’avenir du RWDM est assuré, et pour de longues années"

"C’est un très grand plaisir pour la commune de Molenbeek d’accueillir monsieur Textor comme actionnaire principal du RWDM", s’est réjouie la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux (PS) au cours de la conférence de presse organisée dans l’espace Raymond Goethals du Stade Edmond Machtens. "L’avenir du club qui nous tient tant à cœur est désormais assuré, et pour de longues années. J’ai eu l’occasion d’ apprécier la fibre sociale de monsieur Textor, ce qui est évidemment primordial dans une commune comme Molenbeek, et son enthousiasme à l’idée d’aider la formidable école des Jeunes du RWDM est réjouissant. Enfin je tiens à remercier Thierry Dailly (le président du RWDM, ndlr) pour le fantastique travail qu’il a réalisé et va continuer de réaliser ici, et en particulier dans les conditions extrêmement difficiles de ces deux dernières années. J’ai suivi tout cela au jour le jour et cela mérite vraiment tous les éloges", a conclu la bourgmestre.

Thierry Dailly, désormais actionnaire minoritaire, reste président. Il continuera à s’occuper de la gestion journalière du club.