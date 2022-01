Daniel Opare (ex-Standard) signe à Seraing: "Je me sens en pleine forme"

Mario Franchi, le président, et Daniel Opare. RFC Seraing

L’ancien défenseur du Standard et de l’Antwerp rejoint les Métallos, avec qui il s’est entraîné au mois de décembre. Libre de tout contrat, il a signé pour une saison et demie.

Le dossier a pris du temps à être ficelé, mais Daniel Opare est finalement un joueur du RFC Seraing. Le défenseur ghanéen (ex-Standard, Antwerp ou Porto) de 31 ans arrive libre au Pairay, où il a signé pour une saison et demie.

Alors libre de tout contrat, il s’était entraîné en décembre avec l’équipe. Jordi Condom, désormais ex-coach, souhaitait l’engager pour renforcer le poste de défenseur latéral droit mais les négociations n’avaient pas abouti.

Mais le Ghanéen, qui portera le numéro 40, rejoint le groupe de Jean-Louis Garcia. “Je me sens pleine forme et je suis impatient de relever ce nouveau défi! J’ai entretenu ma condition en solo depuis mon départ de Zulte, notamment avec un préparateur physique en Allemagne. Il me manque le rythme des rencontres, mais je suis convaincu que cela reviendra vite”, explique-t-il sur le site du club.