Covid: alors que les Canadiens sont confinés pour le Nouvel An, des influenceurs font la fête à bord d’un avion (vidéo)

Des personnalités canadiennes ont fait la fête à bord d’un avion en direction de Cancún lors du réveillon du Nouvel An, alors que les mesures anti-Covid en vigueur interdisaient le rassemblement de personnes. Les images ont fait polémique au Canada. Des sanctions ont été prises à l’encontre des participants.

C’est une soirée qui reste en travers de la gorge de beaucoup de Canadiens. Le soir du Nouvel An, plusieurs influenceurs et personnalités de la téléréalité canadiens se sont retrouvés afin de faire la fête dans un avion, direction Cancún (Mexique), selon les informations de Franceinfo.

Sur les images prises à bord, on peut voir les personnalités boire, fumer et danser, sans la moindre distanciation physique et sans aucun port du masque.

Ce qui passe mal, c’est qu’au même moment, les Canadiens étaient soumis à des règles de confinement strictes. Ils n’avaient pas le droit de réveillonner à plusieurs afin de limiter la propagation du variant Omicron.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a réagi face à ce comportement. "C’est extrêmement frustrant et démoralisant", a-t-il déclaré.

Amendes et pertes d’emploi

Les participants à cette fête aérienne ont dû payer les conséquences de leurs actes, selon RTL France. Certains d’entre eux étaient bloqués au Mexique car aucune compagnie aérienne ne voulait les embarquer. D’autres ont eu jusqu’à 500.000€ d’amende ou ont même perdu leur emploi.

Une fête qui aura finalement coûté bien cher…