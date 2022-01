L’Empire des lumières, Magritte et la baronne

L’œuvre sera exposée dans les galeries Sotheby’s à Los Angeles, New York, Hong Kong et Londres avant sa vente le 2 mars. Magritte

La maison de ventes américaine Sotheby’s mettra le tableau "L’Empire des lumières" de Magritte sous le marteau à Londres le 2 mars.

C’est un des tableaux les plus connus de René Magritte: on y voit une maison, la nuit, les fenêtres allumées, un lampadaire éclairant la façade, alors que le ciel, lui, a le bleu et les nuages de la journée. Ce tableau fait partie d’une série de dix-sept peintures à l’huile, intitulée L’Empire des lumières. Et c’est "la seule véritable tentative de Magritte de créer une 'série' au sein de son œuvre. Les œuvres ont évolué au fil du temps mais ont continué à se parler, tout comme les nuits étoilées de Vincent van Gogh et les nymphéas de Claude Monet", explique Sotheby’s. La maison d’enchères américaine va mettre en vente une de ses versions, évaluée à plus de 53 millions d’euros (plus de 60 millions de dollars).

Sotheby’s qualifie ce tableau comme étant "le plus cinématique" de l’œuvre de Magritte. "Témoignant de sa force de frappe, l’œuvre a même inspiré une scène du classique L’Exorciste sorti en 1973, lauréat d’un Golden Globe", rappelle la maison de vente aux enchères, précisant que le peintre est l’un des artistes les plus demandés sur marché.

Une vente exceptionnelle.

La plupart des tableaux de la série sont la propriété de musées à la renommée internationale, comme le musée d’art moderne, le MOMA ou le Guggenheim à New York ou encore le Musée Magritte à Bruxelles.

Cette version, la plus grande (114 x 146 cm) a déjà été exposée à Rome, Paris, Vienne, Milan, Édimbourg, Séoul et San Francisco. Elle a par ailleurs été prêtée au Musée Magritte de Bruxelles de 2009 à 2020.

Elle fait partie d’une collection privée et est depuis plus d’un demi-siècle la propriété de la baronne belge Anne-Marie Gillion Crowet (83 ans), fille de Pierre Crowet, un mécène et collectionneur d’art surréaliste, qui avait acheté son premier Magritte en 1927.

La muse de Magritte

C’est la baronne qui, en 1961 commande ce tableau au peintre surréaliste. Elle n’est pas qu’une simple mécène, puisqu’elle et son mari étaient de proches amis du couple Magritte. Plus étonnant: la baronne, ancienne championne de tennis dans les années 50 a aussi été la muse du peintre, alors qu’elle avait autour des 16 ans. Elle apparaît dans plusieurs tableaux. L’énigmatique blonde du portrait La Fée ignorante, c’est elle.

Un tableau qui rapportera pas mal d’argent au baron et à la baronne, mais qui ne créera pas de grand vide sur leurs murs. Le couple est en effet très connu des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Leur collection de plus de 230 objets Art nouveau est exposée au Musée Fin-de-Siècle de Bruxelles.

Le précédent record pour une œuvre de Magritte, c’est Le Principe du plaisir, vendu pour 23,4 millions d’euros en 2018. Soit pas si loin du double de son estimation de départ.