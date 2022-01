Covid: la Suisse raccourcit la quarantaine de 10 à 5 jours

Le gouvernement suisse a décidé ce mercredi 12 janvier de raccourcir à 5 jours la durée d’isolement des patients et la quarantaine des cas contacts. Les autorités souhaitent également prolonger de deux mois les restrictions instaurées mi-décembre face à l’envolée des cas de Covid-19.

Comme en Belgique, les règles de quarantaine sont adaptées en Suisse. Lors de sa séance du jour, le Conseil fédéral (gouvernement) a décidé de raccourcir la durée d’isolement des patients Covid de dix à cinq jours, une mesure qui prendra effet dès ce jeudi 13 janvier, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Pour pouvoir sortir de l’isolement, il faudra ne plus présenter aucun symptôme depuis 48 heures, comme c’est déjà le cas.

La quarantaine des cas contacts est également ramenée à cinq jours. Depuis janvier, plusieurs cantons avaient déjà ramené cette quarantaine à sept jours. Elle est par ailleurs limitée "aux personnes qui font ménage commun ou ont eu un contact comparable, étroit et régulier avec une personne testée positive".

En sont exemptées les personnes guéries ou vaccinées depuis moins de quatre mois.

"Cette diminution de la durée d’isolement et de quarantaine s’explique par le variant Omicron, qui présente un laps de temps plus court entre la contamination et la période de contagion", affirme le gouvernement.

Les règles du 17 décembres prolongées jusqu’à fin mars?

Face à la cinquième vague de Covid et afin de limiter si possible les contagions liées à Omicron, la Suisse a décidé le 17 décembre de limiter l’accès à l’intérieur de certains établissements aux seules personnes vaccinées ou guéries (règle des 2G), de restreindre le nombre de participants aux réunions privées, de rendre le télétravail obligatoire et de renforcer l’obligation de porter le masque.

Ces mesures devaient prendre fin le 24 janvier, mais "au vu de la situation hospitalière qui reste tendue", le gouvernement propose de les reconduire jusqu’à fin mars.

Afin de maintenir la reconnaissance du certificat Covid par l’Union européenne, le Conseil fédéral souhaite par ailleurs raccourcir la durée de validité de tous les certificats de vaccination de 365 à 270 jours.

Le pays alpin, qui compte quelque 8,6 millions d’habitants, a enregistré plus de 12.000 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie, soit près de 139 décès pour 100.000 habitants. Quelque 67% de la population est entièrement vaccinée, moins que dans d’autres pays d’Europe de l’Ouest.