La bande-annonce du remake du "Prince de Bel-Air" dévoilée (vidéo)

La bande-annonce de Bel-Air, remake de la série des années 90 Le Prince de Bel-Air, a été dévoilée le 10 janvier. Plus dramatique que sa prédécesseure, la série sortira le 13 février aux États-Unis.

Après Beverly Hills ou encore La Fête à la maison, c’est maintenant au tour du Prince de Bel-Air, une autre série phare des années 90, à avoir son propre remake.

Simplement intitulé Bel-Air, le revival de la série originale gardera le même synopsis: un jeune adolescent des quartiers durs de Philadelphie est envoyé chez son oncle et sa tante dans la banlieue chic de Los Angeles, Bel-Air, pour rester dans le droit chemin.

Du côté changement, le ton de la série sera moins dans le comique mais plus dans le dramatique, "plus en phase avec la génération actuelle". Même si l’adaptation sera pourvue de nombreux clins d’œil à sa série mère, rassure toutefois NBC.

Quant au découpage de la série, la version 2022 est, là aussi, bien différente. Exit les épisodes de 20 minutes. Bel-Air sera composée d’épisodes de 60 minutes.

Bel-Air sera disponible dès le 13 février sur la plateforme Peacock. Aucun diffuseur francophone n’a été annoncé pour l’instant.

Pour les plus impatients, la plateforme américaine vient de dévoiler une première bande-annonce. C’est bel et bien un Prince de Bel-Air plus "dramatique" que sa version précédente qui nous est présenté.

Et que devient Will Smith? Bien trop âgé pour jouer les adolescents désinvoltes, il laisse sa place à Jabari Banks. Mais il ne disparaît pas pour autant de l’univers de la série, puisque c’est lui qui la produit.

Will Smith ou Jabari Banks, ancienne ou nouvelle école, quel sera votre Prince de Bel-Air préféré?