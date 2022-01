Covid: un autotest positif avec de l’eau du robinet? (vidéo)

Dans une récente vidéo postée sur Twitter, un autotest est devenu positif après avoir été passé sous l’eau du robinet. Sur les réseaux sociaux, certains se sont interrogés sur la fiabilité de ces tests anti-Covid. La faute aux conditions de réalisation, se défend le fabricant.

Dans une vidéo postée début janvier sur Twitter, on peut voir qu’un autotest passé sous l’eau du robinet devient… positif au Covid. Progressivement, une bande rouge apparaît à hauteur du témoin "C", suivie quelques instants plus tard d’une deuxième bande rouge au niveau "T", indiquant une possible infection au coronavirus.

La vidéo a suscité de nombreuses interrogations sur les réseaux sociaux. Les autotests ne seraient-ils donc pas fiables?

Les conditions de réalisation non respectées

Abbott, le fabricant du test visible dans la vidéo, dénonce la "diffusion de fausses informations" auprès des journalistes de 20 Minutes. Selon l’entreprise, si le résultat du test se révèle positif, il n’est pas fiable pour autant car l’autotest n’est pas utilisé dans de bonnes conditions.

Quelles sont alors les bonnes conditions? Pour réaliser un autotest fiable, il faut impérativement mélanger le liquide prélevé dans vos narines au liquide chimique présent dans le kit.

Or, la personne réalisant le test dans la vidéo ne respecte pas ces conditions. Elle a simplement passé l’autotest en dessous du filet d’eau. Le liquide chimique n’est donc pas utilisé. "Si on fait n’importe quoi avec le réactif d’extraction, le résultat n’est pas fiable", affirme Cédric Carbonneil, chef du service évaluation des actes professionnels à la Haute Autorité de santé (HAS), à nos confrères de Franceinfo.

Pour s’assurer de la fiabilité de son autotest, il faut donc bien suivre toutes les étapes indiquées dans la notice d’utilisation.