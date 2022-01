La crainte d’une "participopposition" du MR, le CHU-UCL Namur déplore la fermeture de services entiers, deux candidats de The Voice Belgique reviennent sur leur prestation: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi 12 janvier 2022.

1. Parmi les partenaires, la crainte d’une «participopposition» du MR

Parmi les partenaires du MR au gouvernement, on refuse de faire un procès d’intention au nouveau venu. Ce qui n’empêche pas quelques craintes.

2. Services fermés au CHU-UCL Namur: déprioriser les patients Covid «rééquilibrera les soins»

Vu la pénurie de personnel, des services entiers sont fermés au CHU UCL. Le professeur Benoît Rondelet le déplore mais note que le fédéral a entendu le message qui lui a été adressé.

3. Emportée par le ruisseau, sa propriété a disparu (vidéo)

À La Roche-en-Ardenne, les pluies provoquent un affaissement de la propriété de Marc Longerich.

4. Nicolas (The Voice): «J’avais oublié que les coachs devaient se retourner»

Nicolas Fais embarque dans l’aventure The Voice (RTBF). Le Brainois a été buzzé par Christophe Willem mardi soir. Sa réaction.

5. Wout van Aert: «Je ne veux pas être trop fort, trop tôt»

Wout van Aert ne veut pas passer à côté de son objectif de Monument. Cela nécessite certaines adaptations.

6. Quel avenir pour les paroisses? «Il faut dépasser l’esprit de clocher»

Le nombre de paroisses ne correspond plus à la réalité de la société moderne explique Mgr Warin dans une lettre pastorale lue le week-end dernier.

7. Crucke ne viendra pas donner du poids au MR mouscronnois: «Il aurait été un plus»

"Être à la Cour l’oblige à être asexué politiquement et cela coupe court à tout suspense!", dit Marc Castel à l’aube de l’AG du MR mouscronnois.

8. Le Delta toujours pas réceptionné, deux ans et demi plus tard

Mégachantier de 25 millions d’euros, et pas encore de réception définitive. Des fenêtres se fendent, des studios sont mal insonorisés. Au sein de l’institution provinciale, on s’impatiente. Descendu sur place, le patron de l’entreprise adjudicataire promet des solutions. À l’amiable.

9. Raphaël Rufo poursuit l’aventure The Voice: «Un ascenseur émotionnel»

Il a attendu la dernière note avant que le fauteuil de BJ Scott se retourne. L’Arlonais a vécu un incroyable ascenseur émotionnel.

10. Bilan du stage de Charleroi: «Notre saison va se jouer en janvier»

La tempête giflait les baies vitrées de l’un des salons du Kempinski Hotel The Dome, lundi soir à Belek. Dehors, les palmiers tanguaient. Avant une nuit écourtée par l’horaire du vol retour – et à nouveau animée par un tremblement de terre -, Edward Still s’est posé pour livrer le bilan de son premier stage hivernal comme entraîneur principal. Nous l’avons divisé en six thèmes.

