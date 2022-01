Comment j’ai expliqué mon cancer à mon petit garçon – Mazout: le moment de faire le plein? – Les 5 meilleurs packs Internet, TV, fixe, mobile

Le témoignage émouvant et rempli d’espoir d’un papa, un éclairage sur la vaccination des enfants, le moment de remplir sa cuve à mazout ?, les meilleurs packs pour tout combiner en 2022… Découvrez notre sélection pour les familles.

ENTRE NOUS

L’épidémie, venue de la crèche, qui fait trembler la maison

Mardi, alors que les premières photos du superbe coucher de soleil, étaient partagées sur les réseaux sociaux, je m’apprêtais à porter un lourd secret. Il était 17 h 30 quand je suis allé chercher la mini-miss à la crèche. Comme d’habitude, on est en queue de peloton (on n’imagine jamais tout ce qu’on a à faire sur une journée). En habillant la miss, j’entends les puéricultrices discuter d’un coup de téléphone et mon sang se glace. Une maman signalait qu’un enfant de la crèche avait une gastro. Cette simple évocation provoque souvent des maux de ventre soudain et surtout beaucoup d’agitation. Rentré à la maison, je garde ça pour moi, tout en surveillant attentivement la mini-miss. Un hoquet persistant avant la mise au lit ne me dit rien qui vaille. Quelques heures plus tard, le babyphone confirme ma crainte. J’explique alors la situation à maman, tout en commençant les premiers nettoyages, changements de draps…

Ce mercredi matin, la mini-miss semble avoir déjà repris du poil de la bête… et les deux grandes sœurs ne sont toujours pas au courant. Une petite victoire (on aura été silencieux et discrets). Être parents, c’est aussi savoir préserver une certaine sérénité même quand la nuit ne s’est résumée qu’à une poignée d’heures.

Dans l’actu

1. SANTÉ | Le vaccin anti-Covid pour les 5-11 ans: «Un apport limité, mais réel»

Faut-il faire vacciner ses enfants âgés entre 5 et 11 ans? On fait le point avec le Professeur Stéphane Moniotte (UCLouvain). EdA Mathieu Golinvaux

2. TÉMOIGNAGE | Atteint d’un cancer, ce papa a dû l’annoncer à son fils de 3 ans. Poignant

Lorsque Grégory a appris qu’il avait 8 tumeurs au cerveau et des métastases sous-cutanées, sa vie a chancelé. Il nous raconte son combat: ses rencontres avec le corps médical, les silences et surtout, comment il a fait face, en famille et puis cette question: sera-t-il présent à la naissance de son deuxième enfant ?

3. CONSO | Les 5 meilleurs packs pour tout combiner en 2022: Internet, TV, fixe, mobile

Nous avons comparé 30 abonnements de Proximus, Scarlet, Orange et VOO. Nous avons désigné les 5 meilleurs selon 5 critères.

En pratique

4. CONSO | Vers une stabilisation du prix du mazout de chauffage: l’occasion de remplir sa cuve?

Après une hausse constante ces dernières semaines, les prix des produits pétroliers devraient enfin se stabiliser, selon la BRAFCO. Faut-il en profiter pour faire appel à son fournisseur de mazout? On fait le point.

5. SEXUALITÉ | Vivre sa sexualité à distance: attention à ne pas devenir «objet»

La sexualité constitue l’un des piliers d’un couple. Quand on ne peut pas se voir physiquement, est-il possible de vivre cette sexualité à distance? Peut-on, lorsqu’on n’est pas en couple, la vivre uniquement par ce biais? Éléments de réponse avec Sophie Liebermann, psychothérapeute et sexologue.

6. ENSEIGNEMENT | Rythmes scolaires: un outil pour aider les parents séparés

Face à la réforme des rythmes scolaires prévue pour la rentrée 2022, un nouvel outil vient de voir le jour pour aider les parents séparés à s’organiser.

7. SANTÉ | Quarantaine ou pas? Le résumé des nouvelles mesures dans notre module

L’assouplissement des règles covid de test, d’isolement et de quarantaine est entré en vigueur ce lundi 10 janvier 2022. Combien de temps dure une quarantaine? Qui est concerné? On fait le point dans notre module interactif.

Coups de cœur

8. VIDÉO | Dessine-moi une actu: «Quand le covid va-t-il nous lâcher?»

" Quand le covid va-t-il nous lâcher? ", c’est la question bien légitime que Tao, 10 ans, nous a posée. Découvrez la réponse en images.

9. INSOLITE | Plongée dans une piscine «chiens admis» (vidéo)

Ce n’est certes pas la première du genre en Belgique mais c’est une toute nouvelle piscine " chien admis " qui vient de s’ouvrir ce lundi, en province de Liège.

10. CULTURE | Livres et BD: nos quatre coups de cœur pour les enfants

Découvrez quatre livres lus et appréciés par les rédactions de l’Avenir, du Deuzio et du JDE. Bonne lecture!