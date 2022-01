Présidentielle française: Kärcher demande aux candidats d’arrêter de citer la marque

Après les propos de Valérie Pécresse, candidate à l’élection présidentielle française, qui voulait "ressortir le Kärcher de la cave, l’entreprise de nettoyeurs à haute pression souhaite que la marque ne soit plus citée à des fins politiques, a-t-elle communiqué.

Récemment, Valérie Pécresse, candidate à l’élection présidentielle française, a indiqué vouloir "ressortir le Kärcher de la cave" pour lutter contre l’insécurité en France.

Une déclaration qui n’a pas plu à l’entreprise de nettoyeurs à eau à haute pression. Dans un communiqué publié le 11 janvier, Kärcher dénonce les propos "déplacés" de la candidate du parti Les Républicains (LR).

Un communiqué de Karcher (pas content) ?? pic.twitter.com/1rQHq8eQCa — Bertille Bayart (@BertilleBayart) January 11, 2022

L’entreprise va plus loin et demande "aux personnalités politiques et aux médias de cesser immédiatement tout usage de sa marque dans la sphère politique". Kärcher estime que cela "porte atteinte à sa marque et aux valeurs de l’entreprise."