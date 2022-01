Les Inconnus de retour sur scène? "On a envie de faire quelque chose" (vidéo)

Après près 30 ans d’absence, les Inconnus devraient bientôt remonter sur scène. C’est ce qu’a affirmé Didier Bourdon au micro de RTL France. Un retour en télévision et au cinéma est également en préparation.

Les Inconnus vont-ils bientôt faire le retour sur scène? Après près de 30 ans d’absence sur les planches, il semblerait que le projet soit sérieusement envisagé par les trois compères Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus.

Interrogé par RTL France il y a quelques jours, Didier Bourdon a évoqué le projet. "On a envie de faire quelque chose. C’est maintenant qu’il faut le faire. Je pense surtout sur scène. C’est vrai que ça fait peur, mais en tout cas, c’est dans l’air, ça, c’est sûr."

🚨 Le retour des Inconnus au cinéma, à la télé et même sur scène ? 😀 Les révélations de Didier Bourdon au micro de @Stephbou08 dans #LaissezVousTenter pic.twitter.com/TtRBJr8wZx — RTL France (@RTLFrance) January 11, 2022

L’acteur compte se réunir à la fin du mois avec Bernard Campan et Pascal Légitimus pour parler de leur retour sur les planches. "On se voit bientôt, à la fin du mois. Le jour de mon anniversaire, le 22. J’en parlais avec Pascal il y a deux jours. J’attends l’avis de Bernard. Je pense qu’on pourrait prendre les anciens sketchs et les revisiter. Et autour de la table, on trouverait d’autres idées."

Le dernier spectacle des Inconnus date de 1993. Quelle forme prendrait ce retour? "Je pense qu’on pourrait reprendre les anciens sketchs, les revisiter. On n’a plus 30 ans. On ne va pas refaire les trucs où c’était très physique. On peut faire des choses avec les écrans, faire une scénographie assez originale", explique Didier Bourdon au micro de RTL France.

Si le retour des Inconnus a été évoqué au théâtre, celui-ci doit également se faire en télévision et au cinéma. Un film est en préparation, joué mais non réalisé par les Inconnus. Leur dernière apparition sur le grand écran, Les Trois Frères, le retour, date de 2014.

Une émission de télévision est aussi en préparation. Il s’agirait d’une émission rétrospective. Le trio parcourrait sa carrière, un peu à la façon Friends ou Harry Potter.