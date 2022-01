The Voice Belgique: Daniel reprend "Pookie" d’Aya Nakamura et récolte 4 buzz et une standing ovation (vidéo)

Daniel a fait sensation mardi soir dans The Voice Belgique. Sa reprise de "Pookie" d’Aya Nakamura a récolté quatre buzz et une standing ovation. BJ Scott, Typh Barrow, Black M et Christophe Willem se sont encore une fois bien battus pour attirer le candidat dans leur équipe.

Daniel, 53 ans, a surpris les jurés de The Voice Belgique mardi soir, lors de la troisième soirée des Blind Auditions de cette 10e saison.

Le Bruxellois a décidé d’interpréter à sa sauce la chanson "Pookie" d’Aya Nakamura. Un cover qui aura séduit le jury, puisque la prestation de Daniel a débouché sur quatre buzz et une standing ovation!

Interrogé sur ses influences musicales, le candidat avoue être plutôt porté pour les "choses anciennes". Mais pourquoi avoir fait un cover sur un titre d’Aya Nakamura? demande alors Black M. "J’aime bien surprendre et être surpris mais aussi peut-être pour faire un pont entre ma génération et les plus jeunes, où on aurait tendance à discréditer ce genre de langage, ce genre de personne, alors que c’est l’évolution de la langue, c’est l’évolution de la musique. C’est une chanson avant tout".

Si BJ Scott, Typh Barrow, Black M et Christophe Willem se sont retournés, BJ Scott a cependant été bloquée par Black M. La coach n’a donc pas pu prétendre à avoir Daniel dans son équipe. "The Snake a encore frappé. Si tu as envie, tu peux lui casser la gueule", blague BJ Scott en s’adressant au candidat.

Typh Barrow semble, quant à elle, assez séduite par la prestation. "C’est la première fois, cette année, qu’on met du jazz sur le plateau. Et ça, qu’est-ce que ça fait du bien. J’ai trouvé que c’était très audacieux et très intelligent de prendre ce titre hypermoderne et de l’amener dans ce truc beaucoup plus intemporel." Des paroles qui auront sans doute touché le candidat, puisque celui-ci décide finalement de rejoindre l’équipe de l’interprète de "Damn! You’re Bad".