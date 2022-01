PHOTOS | Les secours déployés à Saint-Henri pour un incendie… fictif

Un incendie fictif avec deux victimes

Ce mardi soir, c’est donc un incendie qui a été annoncé à la caserne.

"Elle a été évacuée et, lors du recensement, le scénario mis au point au préalable avec deux pompiers, Philippe Verhaeghe et Maxime Dessauvages, ainsi que les éducateurs indiquait deux élèves manquant. Les pompiers se sont donc séparés en deux équipes pour retrouver ces jeunes", indique Benoît Faingnaert en ses qualités de responsable de la sécurité, chef travaux du collège technique… et ancien pompier ayant toujours la flamme.

Les intervenants ont découvert le scénario en arrivant.

Menant ce vaste exercice à Saint-Henri avait un réel intérêt non seulement pour l’école ayant toujours été préservé d’un feu, permettant de mieux la connaître, mais aussi par la configuration du lieu pas forcément aisée et étant donc un atout dans le cadre d’un entraînement.

Il a fallu extraire deux victimes: l’une par la grande échelle et l’autre par cette porte. EdA

"Les intervenants ont découvert le scénario en arrivant. Ils ont dû évoluer dans l’un de deux plus anciens bâtiments du site construit juste après la Seconde guerre.

C’est rare de pouvoir faire un exercice ancien. C’est compliqué car il est très long, on y est vite perdu…" sourit M. Faingnaert.