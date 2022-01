Ce soir à la TV: pour la 1re fois, Delphine se livre

Le réalisateur Chris Michel a rencontré la princesse Delphine. Celle-ci revient longuement sur sa vie et son combat pour être reconnue.

Ne cherchez pas après le carton d’audience de la soirée de ce mercredi: le témoignage-confession de Delphine devrait attirer du monde.

La "nouvelle" princesse de Belgique – elle a le droit de porter ce titre depuis le 1er octobre 2020 – a accepté de revenir sur son histoire dans un long reportage (141 minutes, il sera d’ailleurs diffusé en trois parties sur la VRT) devant la caméra du documentariste flamand Chris Michel.

«Dans l’espoir qu’elle puisse aider»

En préambule à cet entretien en anglais, Delphine met les choses au point: "Qu’il soit né riche ou pauvre, un enfant ne devrait jamais être victime de parents qui traversent des difficultés ou qui décident de dissimuler leur passé. […] Je partage mon histoire très personnelle dans l’espoir qu’elle puisse aider et inspirer d’autres personnes à résoudre leurs problèmes familiaux de manière juste et humaine."

Sa mère, Sibylle de Selys Longchamps, était déjà revenue longuement sur sa rencontre avec le prince Albert dans un documentaire (Notre fille s’appelle Delphine) diffusé par RTL TVI en 2013. Cette fois, c’est Delphine qui raconte. Elle évoque un mariage qui bat de l’aile – "dès sa nuit de noces, elle savait que c’était un flop" –, une séparation de fait et des vacances de sa mère en Grèce chez son père, ambassadeur, qui lui demande de bien vouloir s’occuper d’un invité prestigieux: le prince Albert. Ce n’est qu’à son retour, lors d’une réception au palais, que la relation se concrétise. La suite, on la connaît: Delphine naît le 22 février 1968 et c’est le début de visites régulières et discrètes de son père biologique, qu’elle surnomme "Papillon", dans un appartement à Uccle, des vacances incognito sur son yacht, puis une rupture de tout contact au début des années 80, après que le divorce d’Albert a capoté. S’en suivent des années d’isolement, de l’anorexie pour Delphine, puis l’angoisse lorsque son existence est révélée par Mario Daneels en 1999. Viennent encore 14 années d’ignorance de la part du Palais, avant un combat judiciaire qui durera 7 ans. "Elle voulait raconter son histoire une fois pour toutes, indique le réalisateur dans l’émission Zevende Dag. Je ne pense pas qu’elle en reparlera un jour. Elle veut commencer une nouvelle vie et clore cette période de sa vie avec ce film."

Reste à voir si ce grand déballage ne ravivera pas des blessures au Palais. Apparemment, le film a été vu par un haut responsable, qui n’y a rien trouvé à redire.

RTL TVI, 19.40