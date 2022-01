Edward Still dresse le bilan du stage de Charleroi: "Notre saison risque de se jouer en janvier"

Edward Still dresse le bilan de son premier stage hivernal avec le Sporting.

La tempête giflait les baies vitrées de l’un des salons du Kempinski Hotel The Dome, lundi soir à Belek. Dehors, les palmiers tanguaient. Avant une nuit écourtée par l’horaire du vol retour – et à nouveau animée par un tremblement de terre -, Edward Still s’est posé pour livrer le bilan de son premier stage hivernal comme entraîneur principal. Nous l’avons divisé en six thèmes.

Le stage: «On a bien fait de partir»

"Je reste persuadé qu’on a bien fait de partir. On n’aurait pas pu travailler en Belgique comme on l’a fait ici. À part la météo des derniers jours, c’était top. La qualité du terrain, la nourriture et les extras comme la piscine, la possibilité d’aller sur la plage, le fait de vivre ensemble… Au niveau sanitaire, je suis certain qu’on aurait probablement eu plus de difficultés en Belgique. Ok, il a fallu gérer énormément d’imprévus (NDLR: dont les quatre joueurs positifs lors de leurs vacances et dont seulement deux ont rejoint la Turquie), mais mon sentiment à l’issue de cette semaine est positif."

La charge de travail: «On a besoin de joueurs légers»

"Le premier bon point, c’est qu’un seul joueur est arrivé en léger surpoids. Je veux des joueurs en dessous de leur poids de forme parce qu’on a besoin de joueurs légers pour développer notre football. Les gars l’ont compris."

Plusieurs Zèbres se disent lessivés physiquement après une semaine aussi intense. "Le travail qui est fait maintenant a pour but de préparer l’absence d’entraînement dans les prochaines semaines. On va parfois jouer trois matchs en sept jours. Ce sera alors difficile pour les 13-14 joueurs qui vont beaucoup jouer, mais il y en a 8-9 qui joueront nettement moins. La charge de travail est un peu complexe à gérer à ce moment-là. Mais on prépare l’ensemble du groupe à être capable d’enchaîner dans l’intensité, la vitesse et le volume. Il faut avoir la base. Une fois qu’on a ça, on peut gérer la charge de ceux qui jouent moins et la fraîcheur de ceux qui jouent plus. En trois jours, d’ici dimanche, il y a moyen de décharger la fatigue."

Le Covid et les absents: «Le Covid ne fausse pas le championnat»

"On jouera dimanche à l’Antwerp et tant mieux. On n’était pas pour une remise. On veut jouer à tout prix. Ces imprévus font partie du football. Non, le Covid ne fausse pas le championnat puisque c’est un facteur aléatoire. Si on remet, à quelle date? Avec ou sans public? La CAN était prévisible, pas le Covid. Mais on connaît les règles(NDLR: sept cas positifs pour pouvoir demander un report) et on doit préparer notre noyau pour les gérer. On aura aussi besoin d’un peu de chance pour ne pas avoir un cluster. Le pire serait d’avoir cinq ou six positifs mais on ne contrôle pas. Je pense que les joueurs ont aussi envie de jouer. C’est la récompense de leur travail. D’autant plus que, si on l’avait su la semaine dernière, le stage aurait été complètement différent."

Le retour des blessés: «Andreou a connu un coup dur en décembre»

"Ken (Nkuba) est plus avancé que ce que je croyais et a d’ailleurs pu recevoir des minutes en amical. Je m’attendais à ce qu’il ressente un peu de peur mais je trouve qu’il bouge déjà très bien. Pour Stefan (Knezevic), dès l’instant où on connaît précisément la nature de sa blessure(NDLR: pubalgie) et qu’elle a été bien opérée, on sait le timing de reprise. Pour Jules (Van Cleemput), c’est plus complexe parce qu’il a des antécédents avec sa cheville. On ne lui met pas de pression. J’espère que les deux pourront tenir leur place dès dimanche. Le fait qu’ils n’aient pas pu s’entraîner tout le temps avec le groupe nous permet de travailler plus spécifiquement avec ceux qui pourraient les remplacer. Exemple : Boukamir. Il n’aurait pas été aussi focus si Stefan et Jules avaient été là chaque jour. Je ne m’inquiète pas pour Stelios et Marco, ils ont suivi un programme de fitness et n’ont pas pris de poids. On les a eus au téléphone tous les jours. Ce sont des athlètes de haut niveau et l’aspect psychologique peut compenser le petit manque physique de leur arrêt dû au Covid. Stelios a connu un petit coup dur en décembre et avait peut-être justement besoin de cette coupure."

Le mercato: «Priorité au milieu axial»

"Le fait qu’il soit déjà bien avancé est très important. Le départ de Shamar (Nicholson) va laisser un vide mais c’était le bon moment pour lui et pour le club. Cela crée des opportunités. En plus de l’avoir déjà bien remplacé avec Bayo, on a besoin d’un attaquant supplémentaire pour tenir sur la durée. Notre saison risque de se jouer en janvier. D’où l’importance d’avoir déjà Kamara et Bayo avec nous; et Petkevicius dans une moindre mesure. On espère qu’il n’y aura plus de sortie mais on connaît les règles. Si un club grand club met une offre irrefusable… Mais on est prêt à ce scénario et on saura réagir."

Les postes à renforcer sont clairs."Quand Marco Ilaimaharitra est absent, on a un manque à ce poste. C’est pour cela qu’on a travaillé spécifiquement avec Martin (Wasinski) cette semaine. Mais transférer un milieu central est une priorité. Du leadership? Ce serait un plus, sans être indispensable parce qu’on peut développer cet aspect collectivement. On a insisté cette semaine : on doit augmenter l’impact physique, la puissance et les duels. L’équilibre des âges est aussi important, sans qu’il ne penche trop d’un côté ou de l’autre. On ne va pas créer un embouteillage non plus, quand Zorgane reviendra de la CAN. On veut un joueur qui ne sera pas encore en mesure d’enchaîner dix matchs mais qui râlera quand même s’il se retrouve ensuite sur le banc. Jackson (Tchatchoua) est un bon exemple. S’il passe sur le banc, il réagira en pensant qu’on lui a pris sa place. Qui aurait dit ça il y a trois mois? Il a changé de statut et il est capital pour notre équilibre. J’espère que Wasinski, Boukamir, Descotte ou Ferraro y arriveront aussi. On sera également attentif si d’autres opportunités se présentent."

Son expérience personnelle: «Un kiff»

"De manière générale, je vis ma première expérience de T1 très positivement. La pression ne me ronge pas. Je me pose toujours la question de savoir si je maîtrise ou pas tel ou tel élément. Si pas, je relâche pour ne pas créer un stress. C’est un privilège de pouvoir faire, regarder et préparer du football et de pouvoir insuffler ma ligne directrice. Je sais le type de jeu que j’aime. Je suis très reconnaissant envers Mehdi Bayat. Il n’y avait sans doute que lui pour prendre le risque de m’engager. C’est son club. Le jour où je devrai partir, c’est lui qui devra gérer les conséquences. Lui sera encore là et les supporters encore plus. Ma petite histoire s’arrêtera mais pas celle du club. Pour le reste, mon parcours me permet de relativiser. Je sais qu’il y a une vie en dehors du foot. La plus grosse pression, c’est de réussir à créer un esprit collectif autour du club. Si je peux contribuer à faire en sorte que le club aille mieux, gagne des matchs, et si je sais donner du plaisir et de l’espoir aux gens, c’est top. Le football reste un jeu, un plaisir, une passion. C’est donc agréable de le partager avec un tel groupe, un tel staff."