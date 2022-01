Officiel: Joachim Van Damme a signé au Standard

Le montant du transfert s’élèverait aux alentours des 500.000€

Ce mardi est assez prolifique du côté de Sclessin où les dossiers s’enchaînent. Après l’officialisation du transfert de Mathieu Cafaro (contrat jusqu’en 2025) et la belle avancée dans le dossier de Renaud Emond (accord entre les clubs et négociations en cours avec le joueur pour un contrat portant jusqu’en juin 2024), c’est le dossier de Joachim Van Damme qui a trouvé son épilogue.

Alors que le joueur a déjà passé sa visite médicale lundi, les deux clubs ont poursuivi les négociations lundi soir et ce mardi matin. Après une première offre rejetée de 200.000€, Malinois et Standardmen auraient trouvé un terrain d’entente autour de 500.000€ (plus bonus) pour le médian défensif de 30 ans qui avait encore un an et demi de contrat au KaVé. Joachim Van Damme a signé un contrat portant jusqu’en juin 2024.