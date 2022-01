Le carnaval de Tilff annulé pour la 3e année consécutive!

Un petit événement pourrait toutefois être organisé à la place…

C’est une bien triste nouvelle que le folklore tilffois a annoncée ce mardi 11 janvier: le carnaval de Tilff édition 2022 est bel et bien annulé pour la troisième fois consécutive… une décision qui n’étonnera personne lorsqu’on sait que d’autres carnavals (Eupen, Jalhay,…) ont déjà fait la même annonce.

La décision était donc attendue pour cette semaine et le couperet est tombé: l’incertitude liée aux conditions sanitaires et aux règles en vigueur pour les prochaines semaines et mois ne favorise pas l’organisation d’événements populaires comme les carnavals. Les associations actives dans le folklore tilffois ne peuvent se permettre de s’investir pour s’entendre dire, au dernier moment, que le Laetare tant attendu sera annulé.

Les organisateurs se sont toutefois dits particulièrement peinés… et pensent donc à remplacer l’événement par un autre, de moins grande ampleur. "Nous avions l’envie de nous retrouver tous ensemble, de faire revivre notre folklore, notre esprit familial et notre village durement touché par les inondations", a indiqué Valérie Lallemand, président du folklore. "Malheureusement, au vu de l’évolution de la pandémie et du nouveau variant ainsi que des mesures à appliquer pour un tel événement, l’annulation de l’édition de 2022 a été décidée. Nous allons suivre attentivement l’évolution de la pandémie et des mesures sanitaires. Dans ce sens, si les conditions le permettent, nous serions enclins à organiser un plus petit événement avec les groupes et les amis carnavaleux".

Et la présidente de remercier "l’ensemble des membres du comité organisateur et l’ensemble des groupes locaux sans qui le carnaval n’existerait pas".