Les 5 meilleurs packs pour tout combiner en 2022: Internet, TV, fixe, mobile

Proximus, Orange, VOO et Scarlet vous incitent à rassembler tous vos services télécoms sur la seule et même facture du pack quadruple play.

Le pack quadruple play combine sur une seule facture télécoms Internet à la maison, la TV digitale, le téléphone fixe, au minimum une carte SIM. Aussi coûteuse soit-elle, aussi superflue soit généralement la ligne fixe, la formule reste plus que jamais populaire en Belgique. Pour preuve: 21,7% des abonnés Proximus paient en moyenne 97,80€ par mois pour ces quatre services. Soit 668 000 clients.

L’ancien Belgacom n’est pas le seul opérateur à proposer le quadruple play en Wallonie. Sont également sur les rangs: Scarlet (la filiale low cost de Proximus), Orange et VOO, récemment racheté par Orange. Qui propose les meilleurs packs quadruple play?

Nous comparons dans le tableau ci-dessous 30 abonnements de Proximus, Scarlet, Orange et VOO. Sous le tableau, nous désignerons les 5 meilleurs selon 5 critères:

1. Le plus économique

2. Le plus équilibré

3. Le plus généreux

4. Le plus familial

5. Le plus rapide

+ Cliquer ici si vous n’arrivez pas à visualiser le tableau

1. Le plus économique

Scarlet Trio + Scarlet Red. 48€ par mois. Chaînes: 33. Vitesse Internet: 50 Mbps. Fixe: Belgique illimité vers les fixes de 16 à 8 heures, le week-end. Carte SIM: 300 minutes d’appel, 0,5 GB.

À condition de combiner manuellement sur une même facture Scarlet Trio et un abonnement mobile Scarlet Red, la filiale low cost de Proximus propose, et de loin, l’abonnement quadruple play le moins cher en Wallonie. Prix: 48€ par mois. Le plus proche concurrent coûte 16,50€ de plus par mois.

Revers de la médaille, il faut logiquement accepter de sérieuses concessions: vitesse Internet réduite (50 Mbps, mégabit par seconde), ligne fixe soumise aux vieux principes des heures creuses et des heures pleines, carte SIM minimaliste, etc.

2. Le plus équilibré

Orange Love Trio + Internet Rapide + Go Plus + Fixed Phone. 78€ par mois. Chaînes: jusqu’à 70. Vitesse Internet: 150 Mbps. Fixe: Belgique illimité, illimité vers les fixes de 40 pays. Carte SIM: appels illimités, 10 GB.

Le point d’équilibre d’un pack quadruple play est atteint lorsque l’abonné bénéficie d’une vitesse Internet correcte, d’un nombre de chaînes TV standard, d’un fixe illimité en Belgique, d’une carte SIM avec appels illimités et un bon quota de 3G/4G.

Orange remplit ces conditions contre 78€ par mois, à distance respectable de VOO (85€) et Proximus (85,99€). Pour y arriver, il faut choisir les options Orange Love Trio avec Orange TC, Internet vitesse rapide, Go Plus et Fixed Phone.

3. Le plus généreux

VOO Quatro Max. 97€ par mois. Chaînes: 70. Vitesse Internet: 400 Mbps. Fixe: Belgique illimité, 2 000 minutes vers les fixes à l’étranger. Carte SIM: appels illimités, 15 GB. Choix d’un extra TV entre: Be tv, VOOsport world, Family Fun.

La générosité de ce pack quadruple play s’exprime par la possibilité de choisir un bonus TV qui apporte une grosse valeur ajoutée à l’ensemble. Parmi les autres points forts: la vitesse Internet à 400 Mbps et la carte SIM très confortable, avec ses appels illimités et ses 15 GB de data.

4. Le plus familial

Proximus Flex + Mobile Flex 5 GB + Expérience supérieure. 85,99€ par mois. Chaînes: plus de 80. Vitesse Internet: 100 Mbps. Fixe: Belgique illimité vers les fixes, 1 000 minutes vers les mobiles. Carte SIM: appels illimités, 5 GB.

Quand vous ajoutez des cartes SIM dans un pack quadruple play, l’opérateur vous accorde généralement des tarifs préférentiels sur les abonnements mobiles supplémentaires. À ce petit jeu, Proximus tire son épingle du jeu avec son tarif imbattable sur la carte SIM supplémentaire: 9€ par mois, appels illimités, 5 GB de 3G/4G.

À partir de deux cartes SIM par pack, cet abonnement devient plus intéressant que ceux de la concurrence et l’écart ne fait que se creuser plus on ajoute des abonnements mobiles.

5. Le plus rapide

Proximus Flex + Mobile Flex 5 GB + Fiber Gigabit. 90,99€ par mois. Chaînes: plus de 80. Vitesse Internet: 1 Gbps. Fixe: Belgique illimité vers les fixes, 1 000 minutes vers les mobiles. Carte SIM: appels illimités, 5 GB.

Internet à très haute vitesse (1 Gbps, gigabit par seconde) n’est pas encore disponible pour tous en Wallonie. Il faut soit être connectable à la fibre de Proximus, soit habiter dans un quartier de Charleroi, Wavre ou Charleroi couvert par l’option Gigaboost de VOO (15€ par mois, uniquement dans un pack Max).

Si VOO facture au prix fort le gigabit par seconde, Proximus l’intègre dans une option à 11€ par mois qui comprend aussi la ligne fixe, un appareil Wi-Fi Booster, l’accès à l’application Family life Premium.