Le CST bientôt conditionné à la 3e dose de vaccin

Le ministre de la Santé a indiqué ce mardi que la validation du Covid safe ticket devrait prochainement être conditionnée à une 3e dose de vaccin.

"Il viendra un moment où le booster sera décisif pour valider le Covid safe ticket", a indiqué ce mardi en commission de la Chambre le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

Dans la mesure où cette 3e dose diminue fortement le risque de cas graves et d’hospitalisations, "il est logique que cette 3e dose soit une exigence", a-t-il indiqué.

Quand cela sera-t-il le cas? C’est "une question de semaine", estime le ministre, tout en précisant que cela devra être intégré à une décision européenne.

En attente d’un avis pour le booster chez les jeunes

Par ailleurs, Frank Vandenbroucke a indiqué que cette campagne de vaccination de la 3e dose se déroule plus vite que prévu. Toutes les invitations auront été envoyées d’ici fin janvier pour les personnes majeures tandis que 80% des plus de 60 ans ont déjà reçu cette dose booster. Bémol toutefois: il y a au sein de la population plus d’hésitations concernant cette 3e dose.

Pour la député Sophie Rohonyi, il y a un " effort de pédagogie" à effectuer car cette réticence concernant la 3e dose ne concerne pas que les antivax, dit-elle. La député DéFI s’interroge aussi au sujet des adolescents qui, si le CST est effectivement lié prochainement à cette 3e dose, pourraient être pénalisés puisqu’ils n’ont pas encore été convoqués pour la recevoir.

Un avis a été demandé au Conseil supérieur de la Santé concernant l’administration de booster aux jeunes de 12 à 17 ans, indique le ministre à ce sujet. Un avis qui reste attendu mais qui sera de toute manière conditionné l’autorisation que donnera, ou pas, l’agence européenne des médicaments.

Franck Vandenbroucke a également précisé que l’avis du Conseil Supérieur de la Santé a également été sollicité pour une… 4e dose de vaccin. Ceci ne concerne cependant à ce stade que les personnes immunodéprimées. Le ministre expliquant que, dans leur cas, la 3e dose étant plutôt une dose de rappel dans leur schéma vaccinal tandis que la 4e ferait office de booster.

Le député Daniel Bacquelaine (MR), qui avait posé une question au ministre concernant cette 3e dose, estime que conditionner celle-ci à la validation du CST ou même d’un pass vaccinal permettra d’accélérer le processus.