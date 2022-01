AS Eupen: Michael Valkanis, ex-T2 de la Grèce, intègre le staff de Stefan Krämer

Une arrivée à Eupen, mais pas un joueur: l’entraîneur adjoint Michael Valkanis rentre dans le staff eupenois.

Du neuf à Eupen avec l’arrivée de l’ex-entraîneur adjoint de la Grèce: Michael Valkanis.

Voici le communiqué du club eupenois:

"L’AS Eupen élargit son staff d’entraîneurs en recrutant un assistant expérimenté, Michael Valkanis, dernièrement entraîneur adjoint de l’équipe nationale A grecque. Michael Valkanis a été joueur professionnel aussi bien en Grèce qu’en Australie, où il a notamment joué pour Adelaide United et a fait une apparition dans l’équipe nationale A australienne – les Socceroos. Il est titulaire de la licence AFC Pro et a notamment été entraîneur adjoint du PEC Zwolle en Eredivisie, d’Adelaide United et du Melbourne City FC, où il a également occupé le poste d’entraîneur en chef intérimaire. Jusqu’à la fin de la saison, Michael Valkanis travaillera en étroite collaboration avec le groupe des entraîneurs dirigé par Stefan Krämer, l’entraîneur en chef de l’AS Eupen.

Stefan Krämer: "Je suis très heureux que Michael vienne dès à présent renforcer notre équipe d’entraîneurs. Il apporte une grande expérience que nous utiliserons très volontiers pour maîtriser les multiples tâches, pour réussir sportivement en tant qu’équipe et club, ainsi que pour continuer à améliorer les joueurs individuellement. Bienvenue à Michael".

Michael Valkanis: "Lorsque j’ai appris que j’avais la possibilité d’aider l’AS Eupen, je n’ai pas hésité. J’avais déjà suivi la Jupiler Pro League par le biais de mon activité en Eredivisie et j’avais déjà analysé la KAS Eupen de manière intensive ces derniers mois par le biais de mes contacts avec l’Aspire Zone Foundation. Je me réjouis de travailler avec Stefan et les autres membres du staff pour développer au mieux l’équipe et aider à atteindre les objectifs du club".