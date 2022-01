Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mardi 11 janvier en Belgique et dans le monde

La sélection de la rédaction

Le vaccin anti-Covid pour les 5-11 ans: "Un apport limité, mais réel"

Au pied du sapin et dans la foulée des fêtes de fin d’année, bon nombre de parents ont reçu une invitation à la vaccination contre le Covid-19 adressée à leurs enfants. Faut-il faire vacciner ses enfants âgés entre 5 et 11 ans? On fait le point avec le Professeur Stéphane Moniotte (UCLouvain).

Chiffres Covid en Belgique ce mardi 11 janvier 2022: plus de 20.000 contaminations par jour

Plus de 20.200 nouvelles infections ont été enregistrées en moyenne lors de la dernière période de référence. On fait le point sur les chiffres de Sciensano ce mardi 11 janvier.

"Sans les variants Delta et Omicron, la pandémie serait déjà quasiment terminée"

Nicolas Franco, chercheur en modélisation mathématique à l’UNamur, était l’invité de Maxime Binet dans "Il faut qu’on parle" sur DH Radio ce mardi. Il est notamment revenu sur les différents scénarios possibles prédits pour la pandémie de coronavirus en Belgique.

Toutes les courbes dans le rouge à Bruxelles mais "il n’y a aucun patient Omicron en soins intensifs"

Les courbes de contamination s’affolent à Bruxelles. "On n’a jamais vu ces chiffres", confirme la responsable Covid de la Cocom Inge Neven. "C’est logique dans une grande ville". Rassurant: Omicron semble se tenir à carreau dans les hôpitaux.