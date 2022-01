Plus de la moitié des Bruxellois boudent encore leur 3e dose: les chiffres

La 3e dose ne semble pas encore convaincre les Bruxellois. Ils sont 55% à se détourner du booster alors qu’ils pourraient se le faire injecter. Pas question (encore) de parler d’un CST renforcé pour l’instant.

Suivre @JulienRENSONNET

"45% des Bruxellois éligibles ont reçu le booster". Inge Neven, responsable du dispositif Covid de la Cocom, voit le verre à moitié plein. Mais on peut aussi le voir à moitié vide. En effet, plus de la moitié des adultes bruxellois vaccinés boudent encore le rappel ce 11 janvier.

En ce début d’année, 32% des Bruxellois ont reçu le booster. On reste donc loin ici des 62% flamands et 51% wallons. Il faut relativiser: seuls 73% de la population de 18 ans et plus sont éligibles à cette piqûre de rappel à Bruxelles. La proportion de boosters est la meilleure chez les 85 + (80% des éligibles, en mauve dans l’infographie ci-dessous). Par contre, elle n’atteint pas encore les 30% chez les 25-35 ans et les dépasse à peine chez les 35-44 ans, qui sont les plus contaminés depuis l’arrivée d’Omicron à Bruxelles.

En mauve, la proportion des personnes éligibles (en bleu clair) ayant reçu le booster par tranche d’âge. En bleu foncé, le pourcentage total ayant reçu le booster par tranche d’âge, forcément plus bas. Cocom

Alors que le nouveau variant vagabonde dans la capitale, les taux de rappel vont-ils progresser? Pour les 4 prochaines semaines, quelque 328.000 personnes sont éligibles au booster. Par ailleurs, "50.000 personnes n’ont pas encore dépassé les 4 mois de délai entre leur 2e dose et le potentiel booster", complète aussi Inge Neven. Rien n’indique cependant que ces Bruxellois se précipiteront vers cette 2e ou 3e piqûre lorsqu’ils le pourront. Quoi qu’il en soit, les autorités bruxelloises "continuent toutes les actions de sensibilisation".

Pour "convaincre" face à la potentielle inefficacité du booster, Inge Neven répète l’éternel argument des études: "quelques-unes prouvent déjà qu’un rappel protège mieux contre l’hospitalisation". Et d’en appeler à son cercle privé. "On dit qu’Omicron n’est pas agressif. Mais j’ai beaucoup d’exemples de collègues et d’amis qui sont fortement malades". Pas encore de détails par contre sur un CST renforcé qui exigerait la 3e dose pour rester valable: "la réflexion est en cours".