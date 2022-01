Bouchez explique le choix d'Adrien Dolimont : "Non, je ne veux pas faire le vide en Hainaut" (vidéo)

A l'issu de la conférence de presse, Georges-Louis Bouchez a précisé son choix de faire confiance à Adrien Dolimont pour succéder à Jean-Luc Crucke comme ministre wallon du Budget notamment.

Le choix d'Adrien Dolimont est celui de la "jeunesse et de l'expertise", a expliqué mardi le président du MR, Georges-Louis Bouchez, à l'occasion de la présentation du futur ministre wallon du Budget, des Finances, des Aéroports et Infrastructures sportives.

M. Dolimont a été le plus jeune échevin de Wallonie en 2006, il est actuellement échevin des Finances à Ham-sur-Heure et président de CPAS. Il est par ailleurs ingénieur polytechnicien, auteur d'une thèse de doctorat et actif dans le secteur de la consultance.

Le futur ministre conservera les compétences de M. Crucke et de son cabinet.

L'un des conseillers, Raphaël Dubois, en charge de chercher des moyens financiers sur les marchés internationaux, en prendra la direction. "C'est une équipe jeune, dynamique et extrêmement qualifiée", a souligné M. Bouchez. "On veut aussi montrer que la situation budgétaire de la Wallonie est une priorité pour nous. Il nous faut des techniciens prêts à mettre les mains dans le cambouis. La question des finances publiques sera fondamentale pour que les francophones puissent avoir leur destin en mains dans notre pays".

Alors que certains pensaient voir Denis Ducarme retrouver un portefeuille de ministre, il n'en sera finalement rien. "C'était une des possibilités, reprend encore Georges-Louis Bouchez. Denis Ducarme a en effet toutes les qualités pour la fonction, mais un parti politique doit aussi se renouveler, doit aussi amener de nouvelles têtes. C'est également un renforcement du Hainaut. J'ai lu que certains pensaient que je voulais faire le vide autour de moi en Hainaut. Or, vous savez, en désignant quelqu'un de deux ans plus jeune que moi, au contraire, je montre que je veux absolument renforcer cette province par des personnes de qualités. Denis en fait partie, Adrien sera également une des valeurs sur qui on pourra compter."