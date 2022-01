Dolimont n'a pas peur de succéder à Crucke : “Le travail a déjà été bien entamé” (vidéo)

Nouveau ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont a donc été présenté par son président, Georges-Louis Bouchez, ce mardi au siège du MR.

Ils ne devaient pas être nombreux à avoir misé sur le nom d’Adrien Dolimont pour succéder à Jean-Luc Crucke comme nouveau ministre wallon du Budget. Pourtant, c’est bien le citoyen et président du CPAS d’Ham-sur-Heure/Nalinnes qui prêtera serment ce jeudi. “Comment devient-on ministre? J’ai reçu un coup de téléphone, on me l’a proposé et j’ai accepté”, souriait l’intéressé à l’issue de la conférence de presse de présentation de ce mardi matin.

Si certains avaient pointé qu’il faudrait quelqu’un d’expérience pour succéder à Jean-Luc Crucke, c’est finalement un novice qui débarque. “Mais le travail a déjà été bien entamé ces deux dernières années, tempère toutefois rapidement l’intéressé qui n’a pas peur de passer après l’ancien bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing. “Même si c’est évidemment un grand personnage de notre parti. Je suis finalement plutôt fier de pouvoir lui succéder.”

Et s’il s’est déjà plongé dès hier soir dans ses nouveaux dossiers, le nouveau ministre a préféré éviter de se mouiller inutilement lors de cette conférence de presse de présentation. Face aux nombreuses caméras, Adrien Dolimont a su éviter tous les pièges en repoussant toutes les questions trop techniques.

Le Hennuyers de 33 ans n’a par contre pas évité celles sur son manque d’expérience, sa découverte de la fonction et le fait d’être un inconnu du grand public. “Mais les gens vont apprendre à me connaître, assure-t-il. Ma méthode? Académique, sans doute. On va prendre le temps de bien potasser et de bien étudier l'ensemble des dossiers et on mettra ensuite la main à la pâte et travailler vraiment dans l’intérêt de la wallonie.”