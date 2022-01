Les Enfoirés dévoilent leur nouvel hymne, illustré par des photos de l’espace de Thomas Pesquet (vidéo)

Après le titre "Maintenant" en 2021, la troupe des Enfoirés revient cette année avec le single "Il y aura toujours un rendez-vous". Le tout, accompagné d’un diaporama de photos prises par l’astronaute français Thomas Pesquet.

36 ans après l’appel lancé par Coluche, les Restos du Cœur sont plus que jamais d’actualité. Chaque année, la troupe des Enfoirés continue de récolter des fonds pour venir en aide aux plus démunis, et ce n’est pas le Covid qui les arrêtera, comme en atteste le nom de leur nouvel hymne: "Il y aura toujours un rendez-vous".

Dévoilé ce lundi, ce morceau écrit et composé par Jacques Veneruso (connu pour ses collaborations avec Céline Dion, Patrick Fiori, Florent Pagny ou Garou) est une ode à l’espoir et à la solidarité.

Des photos prises depuis l’ISS pour accompagner la chanson

En l’attente d’un éventuel clip, ce sont des images de l’espace qui accompagnent les paroles de la chanson. Des clichés époustouflants fournis par l’astronaute français Thomas Pesquet, qui avait rejoint la troupe en 2017. La pochette illustrant la chanson reprend également une photographie prise depuis la Station spatiale internationale par la 2e personnalité préférée des Français après... Jean-Jacques Goldman.

NOUVEAU SINGLE DES ENFOIRES, « Il y aura toujours un rendez-vous »

Écoutez et découvrez le lyrics vidéo 👉 https://t.co/HS4E2NZZ6a

Une chanson écrite et composée par Jacques Veneruso.#enfoirés2022

© Thomas Pesquet pic.twitter.com/Vb2VJCBsps — Les Enfoirés (@enfoires) January 10, 2022

Sur ce titre, les fans reconnaîtront les voix de Soprano, Julien Clerc, Jenifer, Zazie, Kendji Girac ou encore Patrick Fiori. Aux côtés de ces habitués des Enfoirés, deux nouvelles voix se font entendre. Il s’agit de l’ex-candidate de la Nouvelle Star Camélia Jordana et de la gagnante de The Voice All-Stars, Anne Sila.

Un concert de nouveau à huis clos

Comme chaque année, la troupe d’une quarantaine d’artistes se réunit pour un spectacle exceptionnel, qui sera diffusé en mars prochain sur TF1. Mais cette année encore, la pandémie de Covid a mis son grain de sel. Le concert sera donc organisé à huis clos pour la seconde année consécutive, avant d’être disponible en double DVD et double CD.

En 2021, l’association les Restos du cœur, créée en 1987 a accueilli plus d’1,2 million de personnes et distribué plus de 142 millions de repas. "Les Restos du Cœur et les Enfoirés tiennent à rappeler que la précarité ne souffre, elle, d’aucune restriction", ont écrit les dirigeants de l’association dans un communiqué relayé par Le Figaro.