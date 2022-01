Vers une stabilisation du prix du mazout de chauffage: l’occasion de remplir sa cuve?

Après une hausse constante ces dernières semaines, les prix des produits pétroliers devraient enfin se stabiliser, selon la BRAFCO. Faut-il en profiter pour faire appel à son fournisseur de mazout? On fait le point.

Diesel, essence, gaz, électricité: l’année 2021 a été rythmée par la flambée des prix de l’énergie. Ce fut aussi le cas du mazout de chauffage, un combustible primordial en cette période hivernale.

Après avoir atteint des sommets en octobre 2021, le prix du mazout avait fortement chuté à la fin du mois de novembre avant de se stabiliser en décembre. De quoi inciter à l’optimisme après des mois de hausse constante.

Mais ce répit fut de courte durée. Fixé à 0,6749€/L au début du mois de décembre, le prix du mazout de chauffage 50S (pour 2.000 litres commandés) est de nouveau reparti à la hausse pour se retrouver aujourd’hui à 0,7868€ le litre.

Le Covid, les conflits géopolitiques et la météo mis en cause

"Le marché est sous tension. Le problème, c’est l’incertitude qui règne à cause de la pandémie de Covid-19 et qui engendre de nombreux soubresauts au niveau des marchés pétroliers. Les traders ne sont pas confiants vis-à-vis d’une reprise économique immédiate et d’un assouplissement des mesures sanitaires", explique Olivier Neirynck, porte-parole de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants.

Le Covid - principalement les incertitudes concernant le variant Omicron - n’est pas le seul facteur qui explique cette instabilité des marchés. Les tensions géopolitiques et la météo jouent également un rôle dans cette hausse des prix.

Sans anicroches géopolitiques, on devrait retrouver une stabilité assez longue sur le marché des produits pétroliers.

"Ce sont des éléments incontrôlables. Le dossier russo-ukrainien et, dans une moindre mesure, le conflit au Kazakhstan mettent tous les vecteurs énergétiques sous tension. Et les températures basses dans notre pays n’arrangent rien à la situation car on a une forte demande et cela dope les prix."

Malgré ce climat incertain et les augmentations régulières des prix depuis le début de l’année, les nouvelles sont plutôt bonnes. "Le marché a l’air de se stabiliser depuis ce lundi. Il n’est pas encore question de baisse mais on a l’impression d’arriver à un plateau. Sans anicroches géopolitiques, on devrait retrouver une stabilité assez longue sur le marché des produits pétroliers", assure Olivier Neirynck, qui précise qu’il faudra attendre des températures plus clémentes pour assister à une baisse significative du prix du mazout.

Livraison de mazout: gare aux conditions hivernales

Selon la BRAFCO, les prix devraient se maintenir dans une fourchette entre 0,775 et 0,815€ le litre dans les prochaines semaines. Dès lors, est-ce le bon moment pour remplir sa cuve de mazout si vous ne l’aviez pas encore fait? Selon la BRAFCO, les consommateurs ne doivent pas attendre que les routes deviennent enneigées ou glissantes, sous peine de voir le délai de livraison allongé.

Il faut éviter de commander en trop petite quantité car cela ne fera que reporter le problème pour la livraison suivante.

"Tant que les routes sont praticables et qu’on n’a pas trop de soucis de livraison, cela vaut peut-être le coup de descendre dans la cave pour vérifier sa jauge et de faire sa commande à temps auprès de son fournisseur de mazout. Il faut également éviter de commander en trop petite quantité car cela ne fera que reporter le problème pour la livraison suivante. Si on a l’occasion de mettre 2.000 litres dans sa cuve, il faut le faire."

Et pour les ménages qui rencontrent des difficultés financières, la BRAFCO rappelle qu’il existe une allocation de chauffage pour les aider. Celle-ci s’élève à 210€ par foyer pour 1.500 litres commandés. "Il s’agit d’une aide non-négligeable pour les plus précarisés", conclut Olivier Neirynck.