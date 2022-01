Home Renard: comment lutter contre la solitude des seniors? (Vidéo)

L’isolement des personnes âgées, une problématique qui demeure encore et toujours d’actualité. Quelles solutions peut-on mettre en place pour y remédier? Réponse en vidéo au Home Jean Renard à Grez-Doiceau.

Les études le révèlent, les personnes âgées se sentent de plus en plus souvent seules. Interrogés par la Fédération Roi Baudoin entre 2017 et 2021, 2.000 seniors répondaient en majorité préférer vivre à domicile plutôt qu’en maison de repos. Pourtant, dans ces espaces de vie aussi, on ne tarit d’efforts pour pallier l’isolement de nos aînés.

En décembre dernier, nous passions le pas du Home Jean Renard. L’occasion de prendre la température sur le terrain, près de 16 mois après le tout premier confinement des maisons de repos. Si aujourd’hui la situation frise le retour à la normale, tout n’est pas encore gagné.

"Avant la pandémie, les écoles primaires, secondaires et parfois même les étudiants du supérieur venaient visiter les résidents", affirme le directeur du home, Xavier De Cleyre. “Je dirais que ce qui leur manque le plus est donc ce contact intergénérationnel”. Malgré une triple vaccination de l’ensemble du home, la carence persiste.

Heureusement, il existe des solutions pour permettre aux seniors de se sociabiliser. La direction du home en propose toute une série: le mardi, c’est film en communauté, et le lendemain, visite de border collie dans les chambres. Sans oublier le traditionnel bowling sur Wii, qui rime avec vendredi.

Cette ribambelle d’activités n’a pourtant rien de particulièrement innovant dans le quotidien des résidents de la maison Renard. Ici, il n’a pas fallu attendre l’arrivée du virus pour voir naître ce genre d’initiative. Car au-delà de leur plus-value sociale, ces animations permettent aussi et surtout de stimuler cognitivement les résidents.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Avenir, les étudiants en journalisme de l’Université de Liège ont mis en image le quotidien des habitants de cet établissement au cœur de Grez-Doiceau. Portrait d’un home épargné par les nombreux décès du Covid.