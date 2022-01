Davantage de rames de métro sur les lignes 2 et 6

Par rapport à la mi-2020, 3 000 places supplémentaires par heure et par sens sont disponibles en heure de pointe sur les lignes 2 et 6. STIB

En heure de pointe, un passage de métro est désormais prévu toutes les 2 minutes 30 sur le tronc commun entre Élisabeth et Simonis.

Bonne nouvelle pour les navetteurs! La STIB a annoncé ce lundi matin dans un communiqué augmenter sa capacité sur les lignes de métro 2 et 6. " Depuis aujourd’hui, lundi 10 janvier, les voyageurs de la STIB peuvent bénéficier de fréquences plus élevées sur les lignes de métro 2 et 6. En heure de pointe, un passage est désormais prévu toutes les 2 minutes 30 sur le tronc commun entre Élisabeth et Simonis et toutes les 5 minutes entre Simonis et Roi Baudouin, ce qui représente 20% de capacité en plus par rapport à la mi-2021", indique la société de transport régionale.

Cette amélioration est liée à l’arrivée sur le réseau des rames de type M7. " Mises en circulation sur les lignes 1 et 5 dans un premier temps, elles permettent de libérer des rames qui peuvent dès lors être injectées sur les lignes 2 et 6."

Par rapport à la mi-2020, 3 000 places supplémentaires par heure et par sens sont disponibles en heure de pointe sur ces deux lignes de métro.

À terme, des améliorations sont également prévues sur les lignes 1 et 5. "L’intervalle entre deux rames sera alors de 2 minutes sur le tronc commun entre Merode et Gare de l’Ouest, ce qui représente près de 5 000 places par heure et par sens. Au total, ce sont pas moins de 22 nouvelles rames M7 qui doivent être livrées, ce qui représente à terme près de 8 000 places supplémentaires sur le réseau de la STIB."