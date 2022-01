"J’aurais pu vendre cette équipe pour très cher"

Patrick Lefevere est reparti dans un plan à long terme avec sa structure.

"Quand on a l’âge d’être à la pension, il faut parfois savoir s’éviter certains stress (rires)…" Si, à 67 ans, Patrick Lefevere n’a plus la souplesse d’un gymnaste olympique, le manager flandrien parvient encore à sortir l’une ou l’autre pirouette lorsqu’on lui demande de nous exposer la vision qui doit piloter sa structure pour un avenir à plus long terme.

Si Deceuninck a laissé la place à Quick Step comme partenaire titre et que Soudal devrait venir gonfler le budget de l’équipe belge à partir de 2023, le patron de l’équipe la plus prolifique de la saison écoulée (65 succès) a souhaité dégager son horizon pour les cinq prochaines années.

"Mes principaux sponsors, comme Quick Step ou Specialized par exemple, ont en effet accepté de s’engager pour cette durée, commente le Flandrien. Je n’avais plus envie de vivre dans l’angoisse du devenir de l’équipe et de partir à la chasse au budget tous les deux ans. C’était donc un projet à long terme ou rien. Les partenaires m’ont suivi dans ce plan mais ont émis comme condition que je reste le capitaine de ce navire. Il faut donc maintenant que je parvienne à continuer de respirer pendant quelques années encore (rires)… Si ce plan porte jusqu’à fin 2026, nous avons émis certaines clauses dans les contrats qui prévoient, entre autres, que nous puissions nous mettre à table avec ces sponsors en mars 2025 afin de prendre la tendance des intentions de chacun. Nous bénéficierons alors d’un délai d’une bonne vingtaine de mois pour tenter de convaincre d’autres sociétés de nous rejoindre au cas où certains choisiraient de quitter le navire."

Chef de meute du Wolfpack, Patrick Lefevere n’est donc pas près de quitter le milieu. "J’ai eu l’occasion de revendre cette équipe il y a quelques années et, même si je ne détiens que 20 % de ses parts, cela m’aurait alors rapporté beaucoup d’argent. Mais j’ai fait le choix de ce que j’appelle désormais “la famille”. Même si notre avenir est plus serein que ce qu’il a été par le passé, comptez cependant sur moi pour garder tout le monde en alerte. La dernière chose que je souhaite, c’est que cela débouche sur une forme de décompression au sein de mon staff ou de mes coureurs. Je ne veux pas que ceux-ci ressemblent à des chiens avachis sur leur carpette qui attendent leur caresse sur le ventre (rires)…"