"Aider Wout à être champion du monde"

Posséder deux talents d’un tel niveau peut parfois entraîner une guerre d’ego voire un sentiment de jalousie par moments.

Depuis la déception des Mondiaux et les déclarations qui s’en sont suivies dans les médias, Remco Evenepoel et Wout van Aert n’entretiennent pas les relations les plus chaleureuses du peloton. C’est le moins que l’on puisse dire.

Alors que le sélectionneur, Sven Vanthourenhout a émis le souhait, dans les médias néerlandophones, de voir les deux stars du cyclisme belge se réconcilier, les principaux concernés devraient se rencontrer pour mettre fin à ces divergences d’opinions et passer à autre chose. "Ils ne peuvent continuer à s’éviter comme cela, j’espère les amener à une conversation de “réconciliation” au plus vite car ils porteront encore le maillot belge ensemble à l’avenir", déclarait Vanthourenhout.

Interrogé à ce propos, Evenepoel n’a pas botté en touche. "En fait, il n’y a jamais vraiment eu de disputes entre Wout et moi, souligne-t-il. Les gens ont amplifié la chose. J’ai laissé quelques messages à Wout avant le Nouvel An sans en parler avec le sélectionneur. Les choses ont été sorties de leur contexte après le Mondial et je le regrette. On souhaite se rencontrer pour mettre les choses à plat mais je ne dirai pas l’endroit, ni la date car c’est une conversation privée."

S’il venait à se réconcilier, ce qui sera le cas, à n’en point douter, le Campinois et le Brabançon flamand feraient les affaires du cyclisme belge dans son entièreté. Un peu comme l’ont déjà fait d’autres nations par le passé, il n’est pas impensable de faire cohabiter ces deux talents. "On a besoin l’un de l’autre avec la Belgique. On en est conscient. Quand vous voyez le tracé du prochain Mondial, j’ai la sensation que Wout a les qualités pour remporter le maillot arc-en-ciel. Et croyez-moi, je préfère l’aider dans sa mission plutôt que de rester chez moi et regarder la course dans mon fauteuil. On a, tous les deux, une mentalité de vainqueur. On débute chaque course pour la gagner."

Il est vrai que lorsqu’on regarde le tracé du circuit australien, nul doute que WVA, en forme, récolterait les faveurs des pronostics. "C’est pour cela que je veux l’aider, insiste le prodige de Schepdaal. Il mérite de remporter le championnat du monde, je ferais en sorte de l’accompagner. On va donc faire en sorte de commencer la saison sans le moindre malentendu."

De là à imaginer que les deux protagonistes deviennent meilleurs amis du jour au lendemain, il y a un monde, mais dans les deux camps, on est largement capable de faire preuve de sagesse et d’intelligence… On ne leur en demande pas davantage, à vrai dire.