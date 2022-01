Emond de retour au Standard? Ça discute...

Renaud Emond va-t-il revenir au Standard? La piste prend de la consistance depuis quelques heures, puisqu’il apparaît que des discussions sont en cours entre Nantes, où Emond est en fin de contrat, et le Standard.

L’attaquant a peu joué à Nantes, et si une approche avait été effectuée il y a quelques semaines, elle n’avait pas été plus loin. Cette fois, Emond pourrait franchir le pas, et faire son retour.

Renaud Emond, vainqueur de la Coupe de Belgique en 2016 et 2018 avec le Standard, ne s’est jamais imposé à Nantes. Le Standard, lui, se montre actif sur le marché des transferts, avec des dossiers avancés qui concernent Cafaro (Reims) et Van Damme (Malines), qui ont passé les tests physiques.