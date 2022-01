Farid répond à votre question météo: la neige va-t-elle tenir jusqu’au week-end prochain dans les Hautes Fagnes?

La question du jour nous vient d’Elodie, de Blegny au pays de Herve (Liège): "Salut Farid, j’ai prévu un petit séjour dans les Hautes Fagnes le week-end prochain. Est-ce que je pourrai toujours profiter de la neige et ces beaux paysages blancs?" Farid répond et donne ses prévisions du jour.

Salut Elodie, c’est vrai qu’il est tombé pas mal de neige surtout au-dessus de 600 mètres, en dessous de quoi il ne reste plus grand-chose.

Cette poudreuse devrait donc résister jusqu’au week-end même si elle se tassera un peu à cause d’un petit dégel jeudi et vendredi. En effet, un anticyclone surplombé d’air plus doux en altitude pourra engendrer un dégel en journée sur les sommets par effet d’inversion. Les températures seront positives pendant quelques heures avant de redescendre la nuit mais cependant, on devrait garder une belle couche jusqu’à samedi!

Privilégier les points les plus hauts (Botrange, Baraque Michel, Fraiture ou même la vallée de la Holzwarche plus près de la frontière allemande où il y aura moins de monde). Bon amusement!

Et ailleurs sur le pays?

La journée de mardi sera plus lumineuse grâce à la présence d’air un peu plus sec. Les éventuels bancs de brouillard matinaux laisseront la place à de belles éclaircies voire du soleil voilé par des champs de nuages moyens dérivant de la côte jusqu’au Hainaut.

À l’est de Bruxelles et sur les provinces du sud, pas mal de soleil même si les nuages bas traîneront à se dissiper en Gaume.

Côté températures, ça restera de saison avec 3 à 5°C en plaine et tout juste autour de 0°C sur les sommets (1 à 3°C de 300 à 500 M). Le vent soufflera faiblement de secteur sud et sera modéré à la mer. En soirée, une petite perturbation affaiblie touchera le littoral avec une goutte possible sur le bord de mer.