A La Roche, les pluies provoquent un affaissement de son jardin

"Cette fois c’est mon jardin qui s’en va. Ma terrasse, elle, passe de trois pieds à deux", constate Marc Longerich.

Ce citoyen rochois avait déjà assisté à un véritable glissement de terrain dans sa propriété lors des inondations de juillet dernier. Une géologue avait été dépêchée sur les lieux peu de temps après et son constat se voulait plus que rassurant. Les fortes pluies de ces derniers jours n’ont cependant fait qu’aggraver le problème et cette fois c’est à proximité de sa maison que le terrain s’affaisse. Marc Longerich espère bien évidemment que ces mouvements de terrain vont s’arrêter et voit comme éventuelle solution la possibilité de remblayer le ruisseau qui avait été mis au jour avec les pluies diluviennes de juillet. Le bourgmestre Guy Gilloteaux est descendu sur les lieux. Une réunion devant faire le point sur la situation est programmée ce mardi matin. Marc Longerich attendant, lundi dans l’après-midi, la visite de son assureur pour pouvoir sécuriser sa propriété.